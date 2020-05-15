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《十萬個為什麼》作者葉永烈逝世 被批鬥經歷令他覺醒主攻政治紀實文學

社會熱點 18:21 2020/05/15

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內地著名作家葉永烈今日（15日）於上海逝世，享年80歲。葉永烈是中國著名的科普及傳記作家，代表作有《小靈通漫遊未來》、《「四人幫」全傳》等，橫跨科幻作品和政治紀實文學兩個維度，這既離不開他的化學系學生身份，也與他被批鬥、勞動改造的經歷有關。

為遠離「階級鬥爭」 作品無關政治

葉永烈生於1940年8月30日，是浙江溫州人，筆名筆名蕭勇、久遠、葉楊、葉艇。他自小熱愛文學和寫作，據葉永烈自述，他曾有志于北京大學中文系新聞專業，但因報考難度太大就轉而選擇化學系。

當時的學制是六年制。葉永烈稱，一進入大學，就看到「批判右派分子」的大字報，而那些「右派分子」大多是中文系的。為遠離「階級鬥爭」的焦點，葉永烈的作品只涉及科學，無關政治。

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1960年，葉永烈應出版社邀請，成為科普讀物《十萬個為什麼》的主要作者，同時也是最年輕作者，那時他20歲；1961年，葉永烈寫出科幻小說《小靈通漫遊未來》，以人物「小靈通」漫遊未來市的見聞，描繪未來科技的發展，書中有些事物在今日已成為現實，如「嵌在眼睛裡的眼鏡片」——隱形眼鏡，「通話時可看見對方的電話」——可視電話等。

曾遭批鬥和抄家 進行過勞動改造

1963年，葉永烈畢業前夕遇上政治風波。但因為他的作品不涉及政治，從而避免被打成「反動學生」，而他的同學、室友就沒這麼幸運了。受此影響，葉永烈更加謹慎地只寫兒童讀物、科普作品，但仍遭到批判。因有人質疑，《十萬個為什麼》中關於「太陽為什麼有黑子」是在惡毒攻擊「紅太陽」毛澤東。

葉永烈遭到批鬥和抄家，並送去進行3年勞動改造。

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文革後期，葉永烈的寫書生涯重新得以延續，並在1976年粉碎四人幫之後迎來創作「爆發期」。但1983年的「清除精神污染」運動再讓葉永烈受挫，因他的偵探科幻小說《黑影》被批判為「違背四項基本政治原則」。

思想迎來轉變 主攻政治題材

此次經歷讓葉永烈發覺，「左」毒不除，中國不寧。他一改之前對政治閉口不談的態度，開始主攻當代重大政治題材紀實文學，在上世紀八九十年代訪問了中國政壇諸多重要人物。

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葉永烈後來寫了「紅色三部曲」：《紅色的起點》、《歷史選擇了毛澤東》、《毛澤東與蔣介石》。其中不免涉及敏感話題，但葉永烈堅持「用事實說話」、「只述不論」、準確把握內地的政策分寸，才得以在內地公開發行。但也有些題材較為敏感的，如《毛澤東重返人間》，只能在港台出版。

葉永烈逝世的消息一經傳出，網民紛紛悼念，稱他是自己的科學啟蒙，不少人都提到《十萬個為什麼》、《小靈通漫遊未來》對自己的影響，也有人對他能夠在《「四人幫」全傳》等作品中說真話而表示讚揚。

責任編輯：費風

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