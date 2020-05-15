【吉林疫情】舒蘭市傳播鏈擴至29人感染 吉林遼寧8千人隔離觀察

吉林省周四（14日）再新增4宗新冠肺炎確診，均為舒蘭市洗衣工的關聯病例，其傳播鏈已擴大至29人確診，包括3宗遼寧個案。目前，吉林和遼寧兩省合計已有超過8,000人隔離觀察。

▲ 吉林市在周三（13日）宣布「封城」，吉林對外交通暫停，娛樂場所停業，學校改網上授課。

吉林省近日再現新冠肺炎群聚感染疫情，自5月7日舒蘭市公安局洗衣工確診以來，截至14日已累計造成29人感染，26人在吉林省（舒蘭市16人、吉林市豐滿區9人、吉林市船營區1人），3人在遼寧省瀋陽市（均為同一單位員工），另有超過8,000人被隔離觀察。

新增關聯病例中，1人居住在吉林市船營區，顯示繼吉林市豐滿區、遼寧省瀋陽市後，疫情已經擴散至更多地方。船營區隨即宣布自周五（15日）起，將風險等級由低風險調整至中風險。

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在吉林省，現有密切接觸者共686人，均在指定地點進行隔離醫學觀察；至於遼寧省，則已對1,093名密切接觸者及間接接觸者，以及6,434名其他風險人群，實施集中或居家隔離觀察。瀋陽市日前已發布通告，要求對4月22日以來，吉林市來沈人士改為一律集中隔離21天，並開展3次核酸檢測。

舒蘭疫情首宗病例的感染源頭仍然未明，吉林市衛健委主任劉奇志在新聞發布會上表示，吉林市今次的突發疫情，呈現高度的家庭聚集性和集體單位聚集性，有關傳染源追溯工作正在緊張有序推進。

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責任編輯：孫民

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