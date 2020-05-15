【中國經濟】政治局會議：穩住外貿外資基本盤 就業優先政策全面強化

新冠肺炎疫情衝擊中國經濟。中共中央政治局今日（5月15日）召開會議，會議指出要推進更高水平對外開放，穩住外貿外資基本盤。穩健的貨幣政策要更加靈活適度，就業優先政策要全面強化。

中共中央總書記習近平主持會議。會議討論國務院擬提請第十三屆全國人民代表大會第三次會議審議的《政府工作報告》稿。全國人大會議將於本月22日在北京召開。

會議指出，當前全球疫情和世界經濟形勢仍嚴峻複雜，中國發展面臨的挑戰前所未有。要紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，堅定實施擴大內需戰略，維護經濟發展和社會穩定大局，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。

著力穩企業保就業 擴大內需

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會議提到，今年下一階段，要毫不放鬆常態化疫情防控，著力做好經濟社會發展各項工作。積極財政政策要更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，就業優先政策要全面強化。要加大宏觀政策實施力度，著力穩企業保就業。要依靠改革激發市場主體活力，增強發展新動能。要實施擴大內需戰略，推動經濟發展方式加快轉變。

會議又稱，要推進更高水平對外開放，穩住外貿外資基本盤。

事實上，新冠肺炎疫情衝擊下，內地經濟持續疲弱。最新出爐的4月宏觀經濟數據顯示，工業加速恢復，零售、投資跌幅收窄，但仍處於負增長。全國城鎮調查失業率上升至6%。國家統計局稱，4月指標改善有補償性質，整體經濟還沒有回到往年正常水平，就業壓力還比較大，企業生產經營的困難還比較多，面臨的風險挑戰仍然比較多。

分析認為，海外疫情持續，後續外需不容樂觀，而疫情對產業鏈的衝擊尚未完全顯現，需要大力穩內需，保企業、穩就業。

責任編輯：林佩怡