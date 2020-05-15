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「去中國化只是噱頭」 內地官媒：全球供應鏈找不到第二個中國

國情動向 19:43 2020/05/15

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新冠肺炎疫情爆發後，關於外資企業、供應鏈撤出中國的輿論不斷，美國總統特朗普更聲稱，可以與中國徹底切斷關係。中國官媒新華社今日發表國際時評文章，稱在「你中有我、我中有你」的全球化時代，所謂「去中國化」只是一些人拋出的噱頭，強調全球供應鏈體系找不到具有諸多獨特優勢的「第二個中國」。

文章指出，所謂中美「脫鉤」「撤離中國」的論調，既違反市場規律，也不符合美國企業自身利益。

文章解釋，中國擁有兼具效率和彈性的產業集群，擁有超大的市場規模，企業不僅可以在中國生產，也可以為中國生產。又強調中國經濟韌性強、潛力大，長期向好的趨勢不會因疫情的短暫衝擊而改變。

中國經濟韌性強

文章又稱，中國率先成功控制疫情，跑出復工復產加速度，中國有效統籌推進疫情防控和經濟社會發展，為全球產業鍊和供應鏈注入穩定性，更加凸顯中國作為全球供應鏈樞紐的地位。

【去中國化】《環球時報》不信能完全切斷中美關係 兩國真能「脫鈎」？

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時評強調，中國堅定不移擴大改革開放、放寬市場准入、持續改善營商環境、積極擴大進口和對外投資，為世界經濟復甦和穩定作出貢獻。中國將在健康醫療、智能製造等領域，積極打造新的國際合作增長點，維護和助力全球產業鏈供應鏈的穩定與發展。而中國加大對產業鏈供應鏈的整合協同、加快5G建設等，將提升中國在全球供應鏈的競爭力、吸引力。

最後，文章表示，從長遠看，新冠疫情可能給各國產業鏈調整帶來一定影響，但全球化大趨勢不會改變，中國作為全球供應鏈的核心地位將進一步鞏固。

責任編輯：林佩怡

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