香港中學文憑試（DSE）歷史科其中一條必答題問考生「『1900-45 年間，日本為中國帶來的利多於弊』你是否同意此說?」引起爭議。教育局局長楊潤雄表示，題目不符合課程和評估的目標，將要求考評局取消試題。央視隨即發表題為「千瘡百孔的香港教育該動大手術了」的評論，稱現在必須下決心撥亂反正、正本清源，絕不能任由「毒師」、「毒教材」毒害香港青年。

評論開首就指出，過去一年，香港教育不斷暴露出讓人錯愕的問題。不能革除痼疾，必將病入膏肓，是時候給千瘡百孔的香港教育做個大手術了。

香港教育問題是全方位的，從教師到教材、從教學到課外活動，甚至連等同於高考的中學文憑考試都能出現導向性問題。因此，解決香港教育問題不能採取修修補補的方式。

然後，評論先後列舉「修例風波期間有教師涉嫌發布煽動仇恨言論」、「校本教材有刻意放大兩地矛盾之嫌」、「學界辯論比賽被指設置不符合道德價值觀念及企圖將校園政治化的辯題」，形容香港教育存在「毒師」、「毒教材」問題。

▲ 香港中學文憑試（DSE）歷史科其中一條必答題問考生「『1900-45 年間，日本為中國帶來的利多於弊』你是否同意此說?」引起爭議。

評論再就該份DSE歷史科試題表示，教育局發言人14日表示，試題附帶極為片面的資料，導致試題具有引導性，考生可能因而得出偏頗的結論，嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴。

教育局除予以譴責外，還要求香港考評局嚴肅跟進，向公眾作出合理交代，並全面檢討出題機制，從速改善，以維護文憑考試的公平性、公正性及可信性。

央視總結稱，不難看出，香港教育出問題了，而且是極大的問題。現在必須下決心撥亂反正、正本清源，給千瘡百孔的香港教育做大手術，絕不能任由「毒師」、「毒教材」毒害香港青少年。

責任編輯：伍樂