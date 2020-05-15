美國商務部擬出台新規　阻止全球芯片商向華為供貨

美國商務部宣布，將中國電訊設備製造商華為臨時許可延長90天，推遲至8月13日之際，工業及安全局（BIS）擬採取行動，封鎖全球芯片（又稱晶片）製造商供貨華為，恐令美中緊張關係進一步升溫。

華為臨時許可延長90天 惟預期是最後一次

美國商務部最新一份聲明稱，工業和安全局（BIS）當天宣布計劃，通過限制華為使用美國技術和軟件，在海外設計和製造芯片的能力，以保護美國國家安全。聲明提到，要阻止華為破壞美國出口管制的努力。

聲明提到，BIS自去年將華為及其114間關聯企業列入「出口管制實體名單」，限制美企供貨華為後，華為卻繼續通過委託使用美國設備的海外代工廠生產，使用美國的軟件和技術來設計芯片，破壞「實體名單」目的。因此，正在修改其國外生產規則和「實體名單」，切斷任何使用美國芯片設備供貨華為或華為子公司海思半導體（HiSilicon）的海外生產漏洞。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明表示，美方必須修改遭華為與海思半導體利用的規則，防止美國技術被用於違背美國國家安全和外交政策利益的惡意活動。

▲ 美國商務部周五（15日）發聲明，宣布將華為的臨時通用許可有效期再延長90天，推遲至2020年8月13日，但提到預期這是「預計最後一次」（Expected final）。

《環時》胡錫進：中國將限制或調查高通等美企反制

官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，據其了解，如果美國進一步阻止向華為提供關鍵技術，中國將修訂「不可靠實體名單」，限制或調查高通（Qualcomm），思科（Cisco）和蘋果（Apple）等美國企業，並暫停購買波音（Boeing）飛機。

路透社稍早前報道稱，美國商務部正在修訂一項針對華為的戰略性出口規定，除了會打擊華為，也會打擊到供貨給華為旗下的海思半導體的台積電公司。台積電目前未有回應事件，該公司剛宣布在美國亞利桑那州建立一座價值120億美元的芯片工廠，為公司在美國的第二個生產基地。

美國商務部周五（15日）發聲明，宣布將華為的臨時通用許可有效期再延長90天，推遲至2020年8月13日，但提到預期這是最後一次（Expected final）。

中國外交部此前回應有關美國對華為採取限制措施時，曾多次表示，中國政府堅決反對美國動用國家力量，以莫須有的罪名無端地去打壓特定的中國的企業。對於美方的這種科技霸凌主義，中國政府絕不會坐視不理。

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責任編輯：伍樂

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