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【中美貿易戰】台積電赴美設廠一石三鳥 特朗普成大贏家

經濟脈搏 08:23 2020/05/16

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【中美貿易戰】台積電赴美設廠一石三鳥 特朗普成大贏家

全球最大芯片代工廠台灣積體電路公司（台積電）周五宣布，在美國亞利桑那州投資建立「5納米」先進芯片廠。由於時值中美貿易戰角力白熱化、美國極需在大瘟疫中重振經濟、美國年底舉行大選，台積電這個在美國增建廠房的決定，無疑令美國總統特朗普成為大贏家。

根據台積電公布，亞利桑那州生產線項目將於2021至2029年投入120億美元（折合930億港元），將直接創造超過1600個高科技專業工作機會，並間接創造半導體產業生態系統上千個工作機會。

美國商務部擬出台新規　阻止全球芯片商向華為供貨

【中美角力】美有「殺手鐧」 華為要突破「芯片禁令」仍有隱憂

《紐約時報》報道這一消息時，用上了特朗普「大勝」的字眼。事實上，綜合美國等媒體的解讀，特朗普的「勝利」體現於三方面。

其一：推動產業鏈重回美國，稱保障國家安全

特朗普不斷呼籲「美國製造」，在中美貿易戰爆發後，更不時批評美國的科技供應鏈過度以中國為中心，又批評美國半導體產業、芯片生產過度倚賴亞洲國家，甚至危及國家安全。

【中美角力】特朗普延長行政令   繼續封殺華為中興等中企

【中美5G角力】准美企共同制定5G標準　不代表美國放鬆封殺華為

特朗普接受「霍士財經網」訪問時直言，「不應該有供應鏈，我們要的是所有都在美國生產」；而台積電預計2021年在亞利桑那州設立的廠房，將會是該公司20多年來再度於美國新設芯片廠，反映特朗普推動供應鏈重返美國問題上，創出實際成果。

其二：向美國社會展示自己有能力振興經濟

熟悉台積電的消息人士向《日經亞洲評論》表示，在疫情爆發後，特朗普政府開始向台積電施加更大壓力，希望吸引他們赴美國增加投資，以趕及在11月大選前提振經濟。事態發展證實，特朗普贏得這一仗。

【華為5G】傳美草擬新規 准美企與華為共同參與5G標準制定 華為回應

中國首季智能手機銷量跌22% 華為是唯一增長品牌

美國商務部長羅斯在台積電宣布此案後說，此計劃是台積電、亞利桑納州政府與川普政府密切合作結果，也是特朗普讓美國製造業復興的另一例證，這對疫情後的經濟重建，有重要意識。

其三：為特朗普對沖處理疫情的指責

儘管特朗普不斷指責中國隱瞞疫情，令美國受累，但他初期過於輕視新冠肺炎病毒傳染性，被普遍視為美國疫情大爆發的重要因素。外媒分析，台積電答應赴美設廠，將有利特朗普對沖、淡化針對他的批評，令他的選情被抬高。

【全球大流行】英情報機關籲再評估中英關係　華為發信盼不改5G決定

英媒「解剖」華為P40系列旗艦手機　余承東：已完全沒有Google的東西

也有分析師指出，中國大陸是台積電第二大收入來源，今次赴美設廠令特朗普勝一仗，或許會令台積電與大陸關係生變。

事實上，台積電在大陸有南京、上海兩廠區，這次事件是否引發北京當局不滿，甚至以一些反制措施作為回應，市場仍在觀察。

責任編輯：程國知

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