【中美貿易戰】台積電可否向華為供芯片？美國官員說法不一

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全球最大芯片代工廠台灣積體電路公司（台積電）周五宣布在美國亞利桑那州設廠。但有外國媒體透露，美國總統特朗普（Donald Trump）有意就中國電訊設備生產商華為實行出口管制，台積電或受影響。有美國官員稱前台積電未必獲准與華為交易，惟另有官員發表意見，沒有一口咬定是可以或不可以。
路透社報道，美政府正在修改一項出口規定，全球使用美國軟件或技術的半導體產品，如要供應給華為，必須先獲得美國許可，這代表台積電也很可能受限。
美次卿：美方尚無法給出任何保證
但報道中提到，是否核准讓台積電供應產品給華為，美國務院經濟發展與能源環境次卿克拉奇（Keith Krach）指，美政府尚無法給出任何保證。
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克拉奇表示，「台積電在中國的業務量大概是10至12％，且主要來自華為，因此，台積電也會受到限制，除非他們獲得許可，但目前沒有任何準確的方案。」
至於美國政府是否會提供台積電優惠措施？克拉奇語帶保守，「關於這一點，我知道國會正在討論一些事項，我認為有一些好的機會已步上軌道。」
美商務部長語氣較硬
不過，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）則軟強硬，美方一定要修改遭華為與海思半導體（HiSilicon）利用的規則，避免美國科技遭用於違背美國國家安全和外交利益的惡意活動。
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美國商務部15日也宣布把華為的臨時通用許可（Temporary General License）有效期再延長90天，推遲至2020年8月13日，但提到這是「預計最後一次」（Expected final）。
台積電是全球最大芯片製造商，計劃在亞利桑那州投資興建一座先進晶圓廠，規劃月產能2萬片，預計明年動工，2024年以五納米製程開始量產，經費約120億美元，預估將創造超過1600個高科技工作機會。
但在台積電公布消息後沒多久，特朗普政府便宣布要對華為實施出口封鎖令。華為去年5月被美政府視為國安威脅，遭美國商務部列入貿易黑名單。
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責任編輯：鄧國強
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