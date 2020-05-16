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中方抨美國停資助世衛削抗疫成效　美媒：白宮擬恢復部分資助

國情動向 11:02 2020/05/16

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第73屆世界衛生大會將於下星期（5月18、19日）在瑞士日內瓦召開在即，美國霍士新聞（Fox News）最新消息指，美國擬納入政府計劃，恢復對世界衛生組織（WHO）的部分資助。一位高級政府官員透露，美國總統特朗普已同意信函草案中提出的計劃。

報道引述該草案寫道，儘管有其缺點，但相信世衛組織仍然具有巨大的潛力，並希望看到世衛組織發揮這種潛力，尤其是在當前的全球危機中。

而稍早前，中國常駐聯合國代表王群指責美國設立貿易壁壘，破壞全球經濟，並通過停止資助世界衛生組織，人為地拖延全球新型肺炎大流行。

王群指，美國極力指責和污名化中國及世衛，以轉移無力控制國內疫情的責任。美國的做法不僅破壞國際抗擊疫情的努力和合作，使全球經濟停滯不前，最終導致一些國家爆發債務違約和金融系統風險。

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美國是世衛組織最大的單一資助者，去年注資4億美元，接近世衛總預算的15%。

特朗普上月中宣布，已經指示政府暫停向世衛組織提供資金。他表示，世衛在對新型冠狀病毒疫情爆發的應對上「未能履行其基本職責」，指控這個聯合國旗下的組織管理失當，並在病毒於中國出現時對其傳播狀況有所隱瞞，稱世衛必須對此負上責任。

美國是世衛組織最大的單一資助者，去年注資4億美元，接近世衛總預算的15%。中國在消息傳出後宣布，將在前期向世衛捐款2,000萬美元現匯的基礎上，追加3,000萬美元現匯捐款，用以新冠肺炎疫情防控，支持世衛在疫情上的國際合作。

責任編輯：孫民

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