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【中美角力】美國升級限制華為芯片供應　官媒揭中方已準備好反擊

經濟脈搏 11:55 2020/05/16

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美國計劃修訂出口規定，阻止全球芯片供應商供貨給中國電訊設備生產商華為及其子公司，使用美國軟件和技術的芯片生產商，無論是美國或外國的企業，未得美國許可下不得向華為供貨。內地《環球時報》引述消息人士指，中國已準備好一連串針對蘋果、高通和波音等美企的反擊，包括列入不可靠實體清單、展開調查和實施限制並暫停採購波音飛機等。

報道引述接近中國政府的消息人士指，如美方最終實施該計劃，中方將採取強力反擊。據此了解，中方可使用的具體反制方式包括：

  • （1）將美有關企業納入中方「不可靠實體清單」；
  • （2）依照《網絡安全審查辦法》和《反壟斷法》等法律法規對高通（Qualcomm）、思科（Cisco）、蘋果（Apple）等美企進行限制或調查；
  • （3）暫停採購波音公司（Boeing）飛機等。

多名業內專家一致認為，這些反制措施都具有很強的可行性，將對美國有關企業造成巨大打擊。比如，中國市場在波音產品銷售上至少佔1/4到1/3的比例，中國停止購買不僅對波音公司，對美國民機製造業都將是比較大的打擊。

商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育表示，可以將那些對華態度激進、主導對華挑釁的美國議員、政客所在選區中有較大影響力的企業，或者這些政客的家族企業和機構納入「不可靠實體清單」。

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報道又提到美國總統特朗普發出「完全切斷美中關係」的威脅，引述《日本經濟新聞》認為，特朗普用可能被理解為斷絕邦交的強硬措辭威脅中國實屬罕見，顯示出考慮全面停止雙邊貿易、採取強有力報復措施的態度。

但在美國智庫戰略與國際研究中心中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）認為，這不過是「危險的虛張聲勢」。

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責任編輯：伍樂

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