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楊瀾年薪257萬任聯想獨董 楊元慶看重知名主持人這一點

經濟脈搏 13:34 2020/05/16

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聯想集團 （00992） 周五晚間發公告宣布，內地知名主持人楊瀾已獲委任為公司獨立非執行董事，即日起生效，特定任期為3年。公告顯示，截至3月31日止財政年度，聯想集團非執行董事的年度董事酬金為33萬美元（為257萬港元），包括董事現金10萬美元及價值23萬美元的股權權益。

年薪達33萬美元　活躍傳媒企業30年

公告稱，楊瀾現年52歲，是中國電視節目主持人及傳媒企業家，在業內約有30年經驗，是陽光媒體集團及陽光文化基金會聯合創辦人及主席，陽光媒體集團為民營媒體集團，業務範圍包括製作高質量影視節目、影視綜合營銷、教育、女性社區、出版及文化旅遊規劃與大型文化演出創制等領域，業務遍及內地、香港及美國，而陽光文化基金會為非牟利團體旨在改善教育、傳播慈善文化。

楊瀾於1990年獲北京外國語大學授予英語學士學位，1996年獲美國紐約哥倫比亞大學國際事務碩士學位。曾於鳳凰衛視擔任創作人、執行製作人及節目主持人。據悉，上述陽光媒體集團由楊瀾和其丈夫吳征創立於1999年。2000年，二人開辦了大中華區第一個歷史人文電視頻道——陽光衛視。而在2002年7月，楊瀾曾與聯想合作，主要項目是藉助聯想集團遍布全國的軟件專賣店，進行音像製品的連鎖經營。

楊瀾曾主持紀錄片《探尋人工智能》

聯想集團介紹，楊瀾對人工智能進行了深入的研究，發表紀錄片系列，並出版書籍。現為國際特殊奧林匹克全球形象大使及全球董事、林肯中心總裁理事會成員及中國慈善聯合會副會長兼常務理事。她曾分別應邀出任北京申辦2008年奧運會和2022年冬季奧運會的陳述人，以及2010年上海世博會的形象大使。楊瀾同時被《福布斯》雜誌評選為全球100位最具影響力的女性之一。

集團專注國際化角色　稱楊瀾經驗無價

據內媒《南方都市報》報道，聯想集團董事長兼首席執行官楊元慶表示，楊瀾加入聯想董事會的同時，聯想正在專注於其國際化的角色，以及作為一家全球性企業，聯想正在承擔比以往更重大的責任。

展望未來，楊元慶表示，面對一個全球化變化和轉型的世界之時，對於聯想而言，楊瀾在慈善事業的經驗、見解和建議，會被證明是無價的。

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責任編輯：孫民

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