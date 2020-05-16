【兩會2020】林毅夫：政策目標順延可接受　下半年GDP有能力達到15%

▲ 新冠疫情衝擊全球經濟，世界銀行前副行長林毅夫表示，中國有能力使下半年GDP增​​速達到15%，但應為明年留出政策空間，並無實行超規模財政貨幣刺激政策的必要。他認為，新冠疫情發展無法預料，政策目標順延可接受。

中國「兩會」召開在即，2020年國內生產總值（GDP）增長目標如何設定成各界焦點，世界銀行前副行長、北京大學新結構經濟學研究院院長、國家發展研究院名譽院長林毅夫，周五（15日）出席活動時表示，中國下半年GDP增​​速有能力達到15%，但新冠疫情發展無法預料，應為明年留出政策空間，政策目標順延可接受。

疫情無法預料 應為明年留出政策空間

今年是全面建成小康社會、實現國內生產總值比2000年翻兩番目標的關鍵一年，據內媒報道，林毅夫表示，為了達到目標，今年中國GDP增速要達到5.6%，意味下半年必須達到15%的增速。不過，雖然國內已復工復產，但疫情防控仍需常態化，預計第二季經濟僅僅出現緩慢復甦跡象，全面增長依賴於下半年。

下半年經濟增速如果可達到10%的增長，這樣全年經濟增速可達到3%，但與5.6%的增速目標仍有距離。我們並不是說沒有這個（完全目標的）能力，我國的財政政策和貨幣政策還有很大空間。

林毅夫強調，目前新冠疫情發展無法預料，明年仍可能出現第二波疫情高峰，因此應留出政策空間。今年全球經濟增速預測僅為-3%，中國今年能達到3%的增速，已較全球高出6個百分點，是非常了不起的成績，將政策目標順延至明年實現完全是可以接受的。

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▲ 林毅夫認為，在城市地區發放消費券可發揮一石二鳥的作用。

城市發放消費券 可發揮一石二鳥作用

林毅夫還表示，新冠疫情影響廣泛，包括供需、城鄉，以及國內外，因此，除了傳統的基建項目，還應出台保企業和保家庭的救濟政策。「如果小微企業不能熬過去，那麼會造成社會失業問題，以後經濟重建就會非常困難。」他建議政府為企業提供稅收減免優惠，並為其提供資金流動性支持，允許貸款延期支付等。

另外，多個城市地區陸續發布消費券政策，林毅夫認為，這可以發揮一石二鳥的作用，間接增加城市家庭收入，也增加其消費的可能，建議傾向於受疫情影響嚴重的企業，既可吸引消費者，也可以達到保企業的作用。

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責任編輯：孫民