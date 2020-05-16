【中國疫情】武漢全民檢測增19無症狀感染 採樣人員提醒檢測前不能做的3件事

為防範新冠肺炎疫情反彈，湖北武漢市宣布在全市範圍展開名為「十天大會戰」的全民核酸檢測行動。健康時報發現，自5月14日武漢市決定在前期已完成300多萬人次核酸檢測工作的基礎上，對全體市民開展核酸檢測，全面篩查無症狀感染者以來，兩天共新增無症狀感染者19例。

據5月15日，武漢召開疫情防控專家諮詢會數據，武漢自4月8日「解封」以來，共發現無症狀感染者665人。其中，4月8至30日平均每日發現無症狀感染者23人，5月1至13日平均每日發現11人，平均每日陽性檢出率呈下降趨勢。從4月8至5月15日，雖然武漢市每日核酸篩查人數不斷增加，而檢出的無症狀感染者人數卻不斷減少，說明疫情防控形勢在向好發展。

湖北省中醫院光谷院區門診採樣人員李輝曾介紹，為降低病毒傳播風險，所有檢測目前都選在室外進行，居民會由社區工作人員通知分批分時接受核酸拭子和新冠血清抗體檢測。所有接受檢測的市民都要進行實名制登記，比如電話號碼、身份證號，包括你的家庭住址都要登記得很詳細。

採樣人員提醒：

做核酸檢測不需要空腹，但採集前兩個小時不要吃東西，不要讓胃太飽，以免採集咽拭子時引起嘔吐

採集前至少半個小時不要喝酒或用消毒水漱口，因為酒精和消毒水會破壞口咽部的一些病毒

盡量不要抽煙、嚼香口膠，因為其化學物質可能對結果會有影響

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責任編輯：孫民

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