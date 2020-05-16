網紅奶茶「內增高」被質疑虛假宣傳　客服回應：鏤空設計為隔熱層（有片）

手搖飲品店近年備受追捧，不少網民不惜大排長龍，也要買來品評「打卡」。不過，近日內地有網紅飲品店被質疑虛假宣傳，撕開紙杯後發現「內增高」機關，大杯包裝底部是空的，大小杯裝容量幾乎一樣，引發熱議。官方客服回應稱，不同杯型的容量在菜單上有清晰標註，大杯是600毫升，小杯是450毫升，大杯設計底部空心，主要是為了隔熱。

網紅飲品店「伏見桃山」為日式風格奶茶店，據官網介紹，2年前，南京明瓦廊的第一家門店「汴京茶寮」，開業首天就瞬間被擠爆，大排長龍；2年後正式改名伏見桃山，以地道京都風味還有外觀吸引的超大杯奶茶，在朋友圈上掀起熱潮。

不過，近日，有網民爆料稱，購買一款名叫「伏見桃山」的網紅奶茶時，竟然發現大杯奶茶的包裝底部是空心的，質疑該店存在過度包裝和虛假宣傳。

短片在網上流傳，有網友還做了測試，撕掉包裝後，把大杯奶茶對比中杯，發現容量大小相若，而且杯身高度也是一樣的。

有網民表示，拿着空㡳紙杯一問究竟時，官方客服回應稱，不同杯型的容量都在菜單上有清晰標註，此外，該店的大杯設計，是特意要底部空心，不是為了偷工減料，而是為了隔熱，以免顧客喝熱奶茶時燙手，這個細節其實是他們的「小創意」。有人隨即上載相片，表示「不存在欺詐，人家有標註」。

但不少網民並不賣帳，繼續質疑：

Enmmmm吧唧吧唧：我多花那麼多錢買個隔熱層？ ？ ？ 孟舟遙：那你小杯怎麼不設計隔熱的鏤空呢？ N的櫻桃草莓小仙女：人生太艱難，到處都是坑 阿貓阿狗bot：不管你怎麼說，客觀上還是對消費者造成了誤導 暴躁柴璐：說是防燙手其實什麼想法自己心裡最清楚 減減-1307：喝個冷飲還要隔熱層 _Mrs_YEE：這不是早就有的嗎？我買過的好多家店都是這種杯子…而且顧客對自己花的錢難道沒數嗎？天上不會掉餡餅 A_Katze：原來大杯和小杯真的只是在形容杯子，和容量一點關係都沒有 沒有特色就是最好的特色：不內增高也狂加冰兌水啊 再說一遍我是木蘭：當時我買這個的時候還想說這麼大杯怎麼能喝完，後來喝著喝著沒多久就喝完了（其實量也不少了，只是沒那麼看起來這麼多）

責任編輯：孫民