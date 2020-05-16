德餐廳主廚稱「不歡迎中國人」　遭米芝蓮譴責歧視「摘星」

德國新冠肺炎疫情趨緩、放寬社交距離措施之際，當地米芝蓮一星餐廳「Im Schiffchen 」宣布將恢復營業，但稱未來「不歡迎中國人」，引發爭議。米芝蓮隨後表示強烈譴責，並將這家餐廳「摘星」、剔除推介榜單。

位於德國杜塞爾多夫市萊茵河畔的「Im Schiffchen」，73歲主廚Jean-Claude Bourgueil日前在其個人社交平台表示，餐廳將於周五（15日）重新營業，但「不歡迎中國人」，遭大批網民，尤其是當地華人批評其言論屬種族歧視，並呼籲抵制這家餐廳。

Bourgueil其後在餐廳Facebook專頁發表聲明道歉，表示言論表述「欠考慮」、「完全是錯誤」，對傷害了一些人感到非常遺憾、深表歉意。他解釋並非針對全部中國人，而是針對「中國獨裁者」，稱自己的妻子是亞洲人，餐廳員工也來自9個不同國家，他本身不容許種族歧視。

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但網民繼續留言表達不滿，餐廳的Facebook專頁其後已被關閉；Bourgueil個人Facebook也沒有公開顯示資料。

對此，米芝蓮指南5月15日微信公眾號發文表示強烈譴責，並立即從官方網站的推介榜單上移除「Im Schiffchen」。聲明強調米芝蓮核心價值之一是「尊重每一個人」，絕不容忍任何形式的種族歧視言論。

據《德國之聲》報道，Bourgueil出生於法國中部地區，1970年從西班牙移民德國，1977年接手了杜塞爾多夫的Im Schiffchen餐廳，曾發表過兩本著作，並在2004年獲得「法國駐德美食大使」勳章。Bourgueil在聲明提到，自己是法國大革命的孩子，對世界上一切獨裁者深惡痛絕，厭惡那些欺壓百姓、草菅人命的獨裁者。

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責任編輯：孫民