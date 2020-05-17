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【中美貿易戰】特朗普：我對貿易協議失去興奮 不想與習近平談話

國情動向 01:09 2020/05/17

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【中美貿易戰】特朗普：我對貿易協議失去興奮 不想與習近平談話

中美關係因新冠肺炎疫情受挫，中美貿易協議前景被指不樂觀。美國總統特朗普重申，目前不想與中國國家主席習近平對話，又稱對兩國的貿易磋商失去興奮。

特朗普早前接受霍士財經頻道訪問時稱，與中國有偉大的協議，但現時不再有相同的感覺，又稱與中國國家主席習近平關係良好，惟現在不想與他談話。

【中美角力】特朗普：可徹底切斷中美關係　目前不想與習對話

【中美角力】特朗普：100項中美貿易協議 也換不回疫情逝者生命

特朗普當地時間周五會見記者時，再被問到會否與習近平對話、是否打算對中國加徵關稅，或者撕毀首階段貿易協議時稱，不想談論這個問題，「我現時不想與他對話，我們看看之後一段時間會發生什麼」。

他續說，中國正在購買很多美國商品，但當新冠病毒從中國傳入的時候，貿易協議的墨水幾乎未乾，他對協議已經不感到興奮，指某程度上失去了一些興趣。

I don’t want to talk about it. I can say China is buying a lot of our products. But the trade deal — the ink was barely dry — when this (coronavirus) came in from China. So, it’s not like we’re thrilled.

【中美角力】特朗普稱可切斷中美關係 京：保持中美關係穩定發展符利益

【中美貿易戰】特朗普欲迫英國吞毒丸　遏制中國新玩法？

中國外交部發言人趙立堅稍早前在例行記者會表示，保持中美關係穩定發展，符合兩國人民的根本利益，也有利於世界的和平穩定。當前，中美雙方應該繼續加強抗疫合作，盡快戰勝疫情、救治病人，恢復經濟和生產，但這也需要美方同中方相向而行。

趙立堅又強調，中美兩國經貿關係本質是互惠共贏，雙方合則兩利、鬥則俱傷，敦促美方放棄冷戰思維及零和博弈的過時觀念，多做有利於增進中美互信合作的事。

【中美關係】中國智囊：特朗普似要攞命　倘連任中美必陷全面對抗

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責任編輯：鄧國強

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