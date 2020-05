【中美貿易戰協議】特朗普：我對貿易協議失去興奮 不想與習近平談話

中美關係因新冠肺炎疫情受挫,中美貿易協議前景被指不樂觀。美國總統特朗普重申,目前不想與中國國家主席習近平對話,又稱對兩國的貿易磋商失去興奮。

特朗普早前接受霍士財經頻道訪問時稱,與中國有偉大的協議,但現時不再有相同的感覺,又稱與中國國家主席習近平關係良好,惟現在不想與他談話。

特朗普當地時間周五會見記者時,再被問到會否與習近平對話、是否打算對中國加徵關稅,或者撕毀首階段貿易協議時稱,不想談論這個問題,「我現時不想與他對話,我們看看之後一段時間會發生什麼」。

他續說,中國正在購買很多美國商品,但當新冠病毒從中國傳入的時候,貿易協議的墨水幾乎未乾,他對協議已經不感到興奮,指某程度上失去了一些興趣。

I don’t want to talk about it. I can say China is buying a lot of our products. But the trade deal — the ink was barely dry — when this (coronavirus) came in from China. So, it’s not like we’re thrilled.