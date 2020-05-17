▲ 【中美貿易戰】美突襲華為供應鏈 特朗普打響中美貿易戰2.0

中美關係在剛過去的周五（15日）發生了兩件關鍵大事，一是美國決定進一步收緊向中國電訊設備巨頭華為供貨，二是華為芯片主要供應者台積電，宣布在美國設立高端芯片廠的計劃。兩事相隔僅數小時，絕非偶然巧合，客觀上產生的效應是：美國升級攻擊華為供應鏈，而作為華為合作伙伴的台積電，釋出站在美國一方的姿態。如再結合特朗普政府近期不斷重申的中美「脫鉤論」，可以合理推敲，美國已為攻擊中國供應鏈掀起大幕。有觀察者形容，這是中美貿易戰的第二波。

新冠肺情令中美關係陷於低谷，但中方連日來大手購買美國大豆、豬肉等產品，展示願意履行第一階段中美貿易協議的姿態；但此舉似乎不足以解讀為「中美貿易戰緩和」；相反，上周五兩個與美國相關的消息，足以說明中美貿易矛盾不僅沒放輕，且還有惡化趨勢。

其一：美方收緊向華為供應半導體的限制：

美國商務部宣布新規定，要求各國採用美國科技、賣給華為的半導體產品，一律須取得美國政府許可，這遠比過去的「美國技術含量15%」以上才受限，更為嚴苛。

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商務部工業和安全局聲明提到，美方自去年將華為及其114間關聯企業列入「出口管制實體名單」，限制美國企業供貨華為後，華為卻繼續通過委託使用美國設備的海外代工廠生產，又使用美國的軟件和技術來設計芯片，破壞「實體名單」目的。美方因此堵塞漏洞。

其二：全球芯片代工龍頭台積電宣布赴美設廠計劃：

台積電宣布計劃投資120億美元，在美國亞利桑那州新建工廠，生產目前最高端之一的5納米芯片，預計4年後投產、每月產出2萬片芯片。

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恩斯坦證券估計，台積電美廠房未來月產2萬片芯片，只佔到4年後的台積總產能不到2%，這對蘋果（Apple）等每月要用上6到10萬片，根本是極杯水車薪。因此，預計亞利桑那廠生產的，該是敏感度最高、最需要在美國製造的軍用晶片，例如戰鬥機用的處理器。此舉是要防止軍工技術轉移中國。

路透社解讀指，美國推出新版的華為禁令，旨在瞄準打擊華為供應鏈，而台積電在幾乎同一時間宣布在美設廠，便頗有站隊美國的意思；中美科技產業對抗升級，更可能導致華為手機生產面臨一些新麻煩。事實上，由於華為已經不再使用高通的產品，而是由華為自家子公司—海思半導體研發，並交付台積電代工生產晶片。

外電形容，美方上述組合拳，是要完美封殺華為。

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值得注意是，美國總統特朗普在周四（14日）播出的霍士財經頻道訪問中提到，新冠肺炎疫情凸顯了美國本土製造業的重要性，應把供應鏈遷離中國。因此有理由相信，美方針對華為的動作只是前奏，未來有可能拓散到中美其他領域。

有美國半導體業人士更形容，特朗普打擊華為的新政，「是第二波中美貿易戰開打」。

中美供應鏈之戰 華為如何應對？

此前的中美貿易戰，美方聚焦於兩國貿易失衡、美國對華貿易赤字，美方希望用促使中國大手採購美國貨去解決，而新一波的貿易戰，則或許會把焦點定格於供應鏈問題的角力。

中美貿易戰2.0的供應鏈之戰中，華為將直接面臨挑戰；華為雖亦有在中國南京設廠，但只生產16納米的晶圓產品、比今天最高端的心片落後了一代，未來要思考如何在中美供應鏈脫鉤後、保障高端芯片的供應。當然，美國企業供應鏈脫離中國後，也要面對生產成本上升的問題，是否真的說脫鉤、便脫鉤，是另一個值得思考的問題。

本報記者：程國知

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