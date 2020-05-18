▲ 中國駐以色列大使杜偉身體健康原因去世 央視證實

中國駐以色列大使杜偉周日傳出死訊。以色列傳媒《國土報》5月17日報道，杜偉當日早上被發現在其位於特拉維夫市郊的官邸內死亡，終年58歲。當地警方已就此案展開調查；有關方面暫未披露其死因。據報，杜偉可能死於心臟病發。

（*更新央視報道）

中央電視台周日晚間報道證實，中國駐以色列大使杜偉，不幸於5月17日在特拉維夫去世。初步判斷杜偉因身體健康原因意外去世，具體還需進一步核實。

以色列外交部稍早前已證實消息。據英國《BBC》報道，杜偉被發現在牀上死亡，並引述以色列官員表示，初步調查結果顯示沒有謀殺跡象。

今年2月才履新 曾任駐烏克蘭大使

杜偉2020年2月起，擔任中國駐以色列國特命全權大使。

根據中國駐以色列大使館網站介紹，杜偉在1962年10月出生，為山東諸城人，是法學碩士。自1989年起，歷任中國外交部科員、蘇聯東歐司隨員、歐亞司參贊、中國外交部政策規劃司副司長兼外交部重要文稿起草辦公室主任，以及中國外交部政策規劃司副司長等職位。2016至2019年，擔任中國駐烏克蘭特命全權大使。

5月12日，杜偉與以色列外交部主管多邊事務的副總司長巴爾舉行視頻會議。雙方就進一步加强兩國在國際多邊領域溝通和其他共同關心的問題交換了意見。

責任編輯：孫民