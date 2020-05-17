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【中國疫情】廣東恢復省內旅遊 廣州逾120人出發 有團主打浸溫泉

社會熱點 16:43 2020/05/17

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內地新冠肺炎疫情緩和，廣東今日（5月17日）起恢復省內旅遊。廣州今早4個旅行團、合共超過120名遊客出發，分別前往佛山、江門、清遠等地，展開為期1至2天的短途省內游，主題以省內民俗文化、美食和溫泉等為主。

這批遊客均為廣東戶籍及在本地擁有長期居住史的市民，在報名前，旅行社已經提前檢查遊客「粵康碼」，了解遊客身體情況及過往生活軌跡，符合條件方可報名。

在出發前，導遊會為遊客覆查「粵康碼」、測量體溫及使用消毒洗手液等，並在車上準備好口罩等防疫物資。在了解每位遊客身體狀況符合出團要求後，導遊亦會派發「疫情防控安全須知」。

遊客：未來很長時間以省內、市內遊為主 「還不敢出去」

「超開心！我們終於可以出遊了！」湯姓遊客表示，與朋友一行10人準備出發到江門小鳥天堂、圭峰山等地。她稱，這是疫情後首次出遊，聽到省內游重啟的消息，就和朋友即刻報名，準備一起出遊，享受大自然。

遊客都戴上口罩。

在旅遊巴上不需隔位坐。據了解，廣州首批4個旅行團，最多的一團有40名遊客。

另一名參加清遠+陽山兩天遊的梁姓遊客表示，疫情防控級別降下來，出遊就放心，「從年初一到現在都沒出去玩過，現在能出去散散心真好」。她預計，未來很長一段時間還是會以省內遊、市內短途遊為主，暫時還不敢出去。

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廣東省文化和旅遊廳日前印發《關於進一步開放文化和旅遊市場經營活動的通知》，提到有序旅行社及在線旅遊企業省內旅遊經營活動，但暫不得經營跨省、跨境旅遊活動。

責任編輯：林佩怡

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