內地爆發第二波疫情風險仍大　鍾南山：武漢初期隱瞞疫情

內地新冠肺炎疫情反覆，中國工程院院士鍾南山美國時間16日接受CNN訪問時表示，由於中國大部分人仍對新冠病毒缺乏免疫力，「中國仍然面臨第二波疫情的挑戰」。他透露武漢地方政府在疫情爆發之初曾隱瞞關鍵疫情資訊，但內地政府汲取17年前沙士的教訓，認為自1月23日起公布的數據都正確。

國家衞健委今日（17日）公布，內地昨新增5宗確診個案，包括2宗分別來自天津及廣東的境外輸入個案，以及3宗本地個案，全部來自吉林。鍾南山在訪問中表示，由於大部分國民仍缺乏免疫力，爆發第二波疫情的危機仍然很大，正面臨巨大挑戰，當局不應對目前內地新冠病毒疫情感到自滿。

鍾南山又提到，武漢市政府於去年12月疫情爆發初期並未說出真話，他說，當他帶領專家組在1月18日到武漢調查時，收到很多醫生和學生指情況比官方公布的嚴重，他亦對武漢當時確診個案超過10天仍只有41宗抱有懷疑，要求地方政府要給予真實數字，結果武漢兩天後公布累計個案增至198宗，3人因疫病死亡，13名醫護人員受感染。

他稱，武漢最初沒有報告受感染人數，但內地政府之後汲取17年前沙士的教訓，要求所有省市、政府部門需如實報告確診數字，認為自1月23日起公布的數據都正確。

▲ CNN網頁截圖

對於美國的感染和死亡人數，鍾南山坦言感到驚訝，認為美國及部分歐洲國家，錯誤覺得新冠病毒類似流感，疫情初期時未有認真應對；但強調曾多次向研究所新發傳染病研究中心主任石正麗求證，武漢研究是否有洩漏病毒，認為以研究所的設備及人力，根本無法做出任何人造病毒，形容美方說法荒謬。

針對全球都在爭相開發的新冠疫苗，鍾南山指出，目前中國已經有多個疫苗正在進行臨床試驗，但是要找到「完美」的解決方案，可能還需要幾年時間。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響