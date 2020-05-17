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【中美角力】若2030年中美太平洋爆衝突　英媒指美國估美軍將被打敗

國情動向 17:01 2020/05/17

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若2030年中美太平洋爆衝突　英媒指美國估美軍將被打敗

英國《泰晤士報》16日報道，美國國防部的一系列兵棋推演顯示，若美國2030年與中國在太平洋爆發衝突，將被解放軍擊敗，且得費力制止其攻打台灣。屆時甚至關島的美軍基地也會處於危險中。五角大廈將在夏天、向國會提交的《2020年中國軍力報告》中，披露相關內容。

美國國防部消息人士告訴《泰晤士報》，美軍幾次兵推後，得出的結論是美軍將被擊敗。其中一次兵推模擬中美2030年在太平洋爆發衝突。面對中國海軍多艘現代化的攻擊潛艇、航空母艦及驅逐艦，美軍將被壓倒。

兵推還顯示，中國累積的中程彈道飛彈，已使美國印太司令部轄區內每個基地和航母打擊群，難以抵擋壓倒性的攻擊。關島是美軍B-2「幽靈」（Spirit）和B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）等戰略轟炸機的基地，根據兵推其完全處於危險中。

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美國估2030年中美太平洋爆衝突　美軍將被中國海軍打敗 "> 美國估2030年中美太平洋爆衝突　美軍將被中國海軍打敗

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）證實兵推結果，她也指出，台灣是中美間最不穩定的問題，可能升級為戰爭，甚至是引發核戰。
 
另有消息人士向《泰晤士報》透露，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）已多次（針對中國的軍力威脅）發警告，五角大樓正準備改變戰略。「國防部目前重點是研發更多高超音速武器，來對抗中國威脅，並在亞太地區部署更多遠程及地面發射的巡弋飛彈，及為海軍陸戰隊配備反艦飛彈」

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責任編輯：游昊雲

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