  • 29°C
香港時間 : 2020517日 (日) 18:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【吉林疫情】舒蘭傳播鏈增至34人 豐滿區升至高風險 每戶每日限1人外出採購

社會熱點 18:39 2020/05/17

分享：

內地新冠肺炎疫情反覆，昨日（5月16日）新增3宗本土病例，均來自吉林市，均為豐林區確診病例的密切接觸者。豐林區今日（17日）的風險等級由中風險調整為高風險。當地實行嚴格管控措施，每戶每天派1名成員外出採購。

至此，吉林市轄下的舒蘭市病例感染鏈已增至34人，但感染源仍未找到。繼舒蘭市委書記李鵬飛後，吉林市再5名官員被免職。

據國家衛健委，昨日新增兩宗境外輸入病例，分別在天津、廣東；新增3宗本土病例，均來自吉林。吉林核增1宗確診病例，已死亡。內地累計82947人確診、4634人死亡，逾7.8萬人出院。

小區封閉管理 娛樂場所關停

吉林市新增的3宗本土病例，是豐滿區確診例的密切接觸者。豐滿區風險等級由中風險調整為高風險，全區並實施嚴格管控措施，排查社區，小區實施封閉管理，外來人員及車輛禁止進入，進出人員要量體溫、登記、掃碼。每戶家庭只派1名家庭成員，每天可定時外出一次採購生活物資。除疫情防控工作、生病就醫、突發事件處置等需要外，其他人員不得外出。

吉林再增兩宗本地個案 舒蘭市委書記李鵬飛被免職

【吉林疫情】舒蘭市傳播鏈擴至29人感染 吉林遼寧8千人隔離觀察

【吉林疫情】舒蘭洗衣工「神秘」傳播鏈1傳20+ 源頭仍是謎

【吉林封城】再添6宗本地個案！吉林市社區全面封閉管理 火車站關閉

【吉林疫情】新播毒途徑？ 專家：確診洗衣工或在洗公安服過程中感染

此外，豐滿區城鄉居民原則上不能離開本市，若需前往外地，須持48小時內核酸檢測陰伍報告並自我隔離後，方可登記出城。區內娛樂場所、聚集場所暫時關停，餐廳禁止堂食，禁止聚集、聚餐活動。

這是繼舒蘭市後，有地區升至高風險，成為全國唯二的高風險區。吉林市下轄船營區則為中風險地區。

截至昨日，舒蘭女洗衣工病例感染鏈上確診患者增至34人，包括遼寧瀋陽的3宗病例。

6官員問責 擴大核酸檢測

舒蘭疫情傳播範圍持續擴大，繼市委書記李鵬飛被免職後，吉林市衛生健康委員會副主任劉世君，舒蘭市衛生健康局局長岳曉燕、舒蘭市公安局黨委副書記耿建軍、舒蘭市疾病預防控制中心主任劉韓印、吉林市豐滿區疾病預防控制中心主任徐子彪等5人被免職。

國家衛健委疾控局監察專員王斌認為，舒蘭發生的局部疫情提示，疫情防控工作還有薄弱環節，核酸檢測範圍有需要擴大，對重點人群要應檢盡檢。

吉林市近3日已核酸採樣送檢40101人，完成核酸檢測23295人；其中舒蘭市核酸採樣送檢21977人，完成核酸檢測16351人。

責任編輯：林佩怡

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

疫情 吉林市 瀋陽 遼寧 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

下一篇文章

網紅奶茶「內增高」被質疑虛假宣傳　客服回應：鏤空設計為隔熱層（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【宜家視頻】疑似女網紅闖IKEA拍不雅影片　宜家急報警（有片）
【宜家視頻】疑似女網紅闖IKEA拍不雅影片　宜家急報警（有片）
【泳池重開】泳池游水會否染新冠肺炎？一種物質令風險大大降低
【泳池重開】泳池游水會否染新冠肺炎？一種物質令風險大大降低
德餐廳主廚稱「不歡迎中國人」　遭米芝蓮譴責歧視「摘星」
德餐廳主廚稱「不歡迎中國人」　遭米芝蓮譴責歧視「摘星」
【京東在港上市？】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」
【京東在港上市？】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」
【新冠肺炎】世衛︰新冠病毒恐如愛滋病　永遠都不會消失
【新冠肺炎】世衛︰新冠病毒恐如愛滋病　永遠都不會消失
【新冠肺炎】「中國人是垃圾、快滾出日本」 橫濱中華街餐館毋懼恐嚇營業獲力挺
【新冠肺炎】「中國人是垃圾、快滾出日本」 橫濱中華街餐館毋懼恐嚇營業獲力挺