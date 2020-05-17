【吉林疫情】舒蘭傳播鏈增至34人 豐滿區升至高風險 每戶每日限1人外出採購

內地新冠肺炎疫情反覆，昨日（5月16日）新增3宗本土病例，均來自吉林市，均為豐林區確診病例的密切接觸者。豐林區今日（17日）的風險等級由中風險調整為高風險。當地實行嚴格管控措施，每戶每天派1名成員外出採購。

至此，吉林市轄下的舒蘭市病例感染鏈已增至34人，但感染源仍未找到。繼舒蘭市委書記李鵬飛後，吉林市再5名官員被免職。

據國家衛健委，昨日新增兩宗境外輸入病例，分別在天津、廣東；新增3宗本土病例，均來自吉林。吉林核增1宗確診病例，已死亡。內地累計82947人確診、4634人死亡，逾7.8萬人出院。

小區封閉管理 娛樂場所關停

吉林市新增的3宗本土病例，是豐滿區確診例的密切接觸者。豐滿區風險等級由中風險調整為高風險，全區並實施嚴格管控措施，排查社區，小區實施封閉管理，外來人員及車輛禁止進入，進出人員要量體溫、登記、掃碼。每戶家庭只派1名家庭成員，每天可定時外出一次採購生活物資。除疫情防控工作、生病就醫、突發事件處置等需要外，其他人員不得外出。

吉林再增兩宗本地個案 舒蘭市委書記李鵬飛被免職

【吉林疫情】舒蘭市傳播鏈擴至29人感染 吉林遼寧8千人隔離觀察

【吉林疫情】舒蘭洗衣工「神秘」傳播鏈1傳20+ 源頭仍是謎

【吉林封城】再添6宗本地個案！吉林市社區全面封閉管理 火車站關閉

【吉林疫情】新播毒途徑？ 專家：確診洗衣工或在洗公安服過程中感染

此外，豐滿區城鄉居民原則上不能離開本市，若需前往外地，須持48小時內核酸檢測陰伍報告並自我隔離後，方可登記出城。區內娛樂場所、聚集場所暫時關停，餐廳禁止堂食，禁止聚集、聚餐活動。

這是繼舒蘭市後，有地區升至高風險，成為全國唯二的高風險區。吉林市下轄船營區則為中風險地區。

截至昨日，舒蘭女洗衣工病例感染鏈上確診患者增至34人，包括遼寧瀋陽的3宗病例。

6官員問責 擴大核酸檢測

舒蘭疫情傳播範圍持續擴大，繼市委書記李鵬飛被免職後，吉林市衛生健康委員會副主任劉世君，舒蘭市衛生健康局局長岳曉燕、舒蘭市公安局黨委副書記耿建軍、舒蘭市疾病預防控制中心主任劉韓印、吉林市豐滿區疾病預防控制中心主任徐子彪等5人被免職。

國家衛健委疾控局監察專員王斌認為，舒蘭發生的局部疫情提示，疫情防控工作還有薄弱環節，核酸檢測範圍有需要擴大，對重點人群要應檢盡檢。

吉林市近3日已核酸採樣送檢40101人，完成核酸檢測23295人；其中舒蘭市核酸採樣送檢21977人，完成核酸檢測16351人。

責任編輯：林佩怡

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響