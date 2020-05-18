【去中國化】金融開放反擊國際孤立　揭「大灣區金融30條」背後戰略

新冠肺炎疫情突如其來，打亂全球政治經濟的既定節奏，中國一年一度的兩會，史上首次推遲近3個月舉行。在疫情招致全球「去中國化」浪潮下，北京當局推出《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》（下稱「金融30條」），以金融開放反擊國際孤立。

北京有智囊專家透露，「金融30條」因疫情和香港修例風波推遲3個月落地，現時因應國際國內新形勢，是「後疫情時代」中國發展戰略調整的首炮。

兩會前夕 拉開內地服務業對外開放序幕

全國兩會召開前夕，人民銀行等4部門無預警下發布「金融30條」，全面釋放金融開放訊號。中國國際經濟交流中心產業規劃部部長、粵港澳大灣區戰略研究課題組組長王福強向本報表示，粵港澳大灣區的定位是內地服務業對外開放的壓力測試區，金融業作為最重要的高端服務業之一，今次舉措出台可視為是拉開內地服務業對外開放的序幕。

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▲ 粵港澳大灣區戰略研究課題組組長王福強向本報表示，「大灣區金融30條」出台可視為是拉開內地服務業對外開放的序幕。

後疫情時代 重大戰略方案陸續回歸正常

他並透露，「金融30條」原本就作為大灣區規劃綱要首批落實措施，原計劃是在綱要頒布一周年，即今年2月前後推出，但因疫情影響延遲出台，「包括4月海南自貿港2周年時原本應發布總體方案也因疫情延遲，國家上半年的工作重點在抗疫及大國博弈，但這些重點任務都在推進，選擇適當時機出台。」

隨着內地疫情先於國際社會受控，以全國兩會的召開為標誌，內地已經逐步恢復政治經濟運轉，因疫情擱置的重大戰略方案也將陸續回歸正常節奏，官方將之稱為「後疫情時代」的引領復甦之策。

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在疫情「去中國化」疊加中美關係緊張的外部形勢下，中國正探索一條新的發展路徑，決策層認為惟有以開放促改革，化被動為主動，令國際社會與內地市場成為更堅固的利益共同體，才能增加「去中國化」的成本。

化被動為主動 構建國內外雙循環經濟互動

「雖然因疫情延遲落地，但『大灣區金融30條』現在推出更具現實意義」，王福強指，在該文件發布同日，中央政治局常委也召開會議，首次提出了「構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，這是高層為「後疫情時代」的發展做出重大戰略調整，在大國博弈更加常態化趨勢下，對國際上「脫鈎論」的回應。

他指，「雙循環」戰略意味着中國希望形成境內外經濟良性互動，但也不會將國內經濟的平穩發展完全寄託於國際環境的暢通，面對國際產業鏈、供應鏈可能存在的不確定性，「粵港澳大灣區作為千億級別的平台，率先打響第一炮。」

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本報駐京記者：潘攀

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