【去中國化】金融開放反擊國際孤立 揭「大灣區金融30條」背後戰略（訂戶專享） 經濟脈搏 20:06 2020/05/17 分享： 新冠肺炎疫情突如其來，打亂全球政治經濟的既定節奏，中國一年一度的兩會，史上首次推遲近3個月舉行。在疫情招致全球「去中國化」浪潮下，北京當局推出《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》（下稱「金融30條」），以金融開放反擊國際孤立。 ... 相關文章 「去中國化只是噱頭」 內地官媒：全球供應鏈找不到第二個中國 2020/05/16 「去中國化只是噱頭」 內地官媒：全球供應鏈找不到第二個中國 【去中國化】內地學者：中國應韜光養晦 避免世界性全面對抗危機 2020/05/16 【去中國化】內地學者：中國應韜光養晦 避免世界性全面對抗危機 【去中國化】貨幣冷戰打響 中國以何應對？ 2020/05/15 【去中國化】貨幣冷戰打響 中國以何應對？ 【去中國化】《環球時報》不信能完全切斷中美關係 兩國真能「脫鈎」？ 2020/05/15 【去中國化】《環球時報》不信能完全切斷中美關係 兩國真能「脫鈎」？ 大灣區 經濟 疫情 金融 中美關係 人民幣 人大政協兩會 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入