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【去中國化】金融開放反擊國際孤立　揭「大灣區金融30條」背後戰略（訂戶專享）

經濟脈搏 20:06 2020/05/17

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新冠肺炎疫情突如其來，打亂全球政治經濟的既定節奏，中國一年一度的兩會，史上首次推遲近3個月舉行。在疫情招致全球「去中國化」浪潮下，北京當局推出《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》（下稱「金融30條」），以金融開放反擊國際孤立。

...

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