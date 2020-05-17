【去中國化】金融開放反擊國際孤立　揭「大灣區金融30條」背後戰略（訂戶專享）

新冠肺炎疫情突如其來，打亂全球政治經濟的既定節奏，中國一年一度的兩會，史上首次推遲近3個月舉行。在疫情招致全球「去中國化」浪潮下，北京當局推出《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》（下稱「金融30條」），以金融開放反擊國際孤立。

...