【大灣區】港引領金融開放   鞏固國際金融中心地位（訂戶專享）

中央在兩會前出台「大灣區金融30條」金融開放舉措，強化香港國際金融中心地位，是本港經歷修例風波及新冠疫情接連重創之後迎來首個利好消息。今次中央再挺港，是疫後中國經濟發展的任務，內要促改革擴大內需，外要擺脫西方圍堵困境，香港均是不可替代的角色。

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