【大灣區】港引領金融開放 鞏固國際金融中心地位（訂戶專享） 經濟脈搏 15:16 2020/05/18 分享： 中央在兩會前出台「大灣區金融30條」金融開放舉措，強化香港國際金融中心地位，是本港經歷修例風波及新冠疫情接連重創之後迎來首個利好消息。今次中央再挺港，是疫後中國經濟發展的任務，內要促改革擴大內需，外要擺脫西方圍堵困境，香港均是不可替代的角色。 ... 相關文章 【中美貿易戰】美突襲華為供應鏈 特朗普打響中美貿易戰2.0 今日 【中美貿易戰】美突襲華為供應鏈 特朗普打響中美貿易戰2.0 【中國經濟】政治局會議：穩住外貿外資基本盤 就業優先政策全面強化 2020/05/15 【中國經濟】政治局會議：穩住外貿外資基本盤 就業優先政策全面強化 【中國經濟】疫情衝擊外貿冰封 大牌代工廠轉戰內貿 惟訂單杯水車薪 2020/05/15 【中國經濟】疫情衝擊外貿冰封 大牌代工廠轉戰內貿 惟訂單杯水車薪 【中美角力】特朗普：可徹底切斷中美關係 目前不想與習對話 2020/05/15 【中美角力】特朗普：可徹底切斷中美關係 目前不想與習對話 經濟 中國市場 疫情 人民幣國際化 金融 香港 人大政協兩會 大灣區 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入