【大灣區金融30條】港引領金融開放   鞏固國際金融中心地位

中央在兩會前出台「大灣區金融30條」金融開放舉措，強化香港國際金融中心地位，是本港經歷修例風波及新冠疫情接連重創之後迎來首個利好消息。今次中央再挺港，是疫後中國經濟發展的任務，內要促改革擴大內需，外要擺脫西方圍堵困境，香港均是不可替代的角色。

內要促改革擴大內需 外要擺脫西方圍堵困境

中央政治局上周會議提出的「雙循環」新格局，是應對國際環境變化和疫情衝擊提出的最新發展對策。有北京智囊人士分析，國際和國內兩個循環的關係，既要相互獨立，又要相互嵌入，相互促進，但也要考慮可能出現的極端局面，即使國際循環出現負面變化，也要確保國內循環得以暢通。

作為連通國內與國際市場的橋樑，港澳在新的國家戰略中自然成為「雙循環」的連接點，香港作為國際金融中心，角色有增無減，不可替代。國內循環的主要任務是提高服務業發展水平，激活龐大內需市場實現自體循環，香港作為服務業龍頭城市，承擔引領大灣區甚至全國服務業發展的重任。

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另一方面，國際循環的主要任務是強化中國市場與西方世界聯繫，避免全球產業鏈和國際貨幣體系「去中國化」。香港作為全球最大離岸人民幣中心，今次獲得政策支持，可聯通境外金融機構與內地金融市場，加快人民幣國際化進程。

為港拓展發展空間 解決民生問題治本之策

事實上，過去一年香港經歷修例風波，不乏以深圳、上海、海南對香港角色取而代之的非議。粵港澳大灣區戰略研究課題組組長王福強指出，「大灣區金融30條」此時出台具有兩項任務，對內要以金融開放倒逼內地金融改革，對港則是加強國際金融中心地位，鞏固香港在金融領域不可替代的領頭羊角色。

他亦指，今次中央強化香港的金融職能，為香港拓展更大發展空間，惟有解決發展的問題，才能解決香港深層次矛盾，恢復社會穩定，這也是解決香港民生問題的治本之策。

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本報駐京記者：潘攀