「懸崖村」村民搬遷下山 不用再爬「天梯」回家

四川省涼山州昭覺縣支爾莫鄉的阿土列爾村被稱為「懸崖村」，村民過去出入需透過800米「天梯」，攀爬落差800公尺的懸崖，更因而知名。在内地脫貧目標下，村民日前陸續搬到集中安置點的新家。

昭覺縣是四川7個將脫貧摘帽的貧困縣之一，而在「懸崖村」164戶居民中，今次有84戶貧困戶於本月12至14日搬遷。「懸崖村」書記帕查有格透露，自2016年就開始徵求村民意見搬遷，但當時大部分貧困戶不願離開。

他說：「大家世世代代生活在這裏，有一些故土情節；這裏光熱條件還可以，適宜居住，糧食產量也還好，就不願意離開。比如，縣城海拔高一些，會更冷，而在懸崖村，溫度比較合適。」

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不過，村民後來聽說可被安置在縣城周邊地區後，願搬遷的村民也愈來愈多。村民的安置地是四川最大易地扶貧搬遷安置區，新房配有梳化、電視和熱水器，最大戶型為100平方公尺，

村民需自籌部分資金，人均3千元（人民幣．下同），戶均1萬元，就可住進新屋。然而約30戶人家仍將留在「懸崖村」，當局準備把舊地規劃為旅遊景點，留下來的家庭將負責當地旅遊事業。

政府將投入6.3億元發展該村的旅遊業產業，並計劃安裝遊客纜車，進一步開發周邊地區。《人民日報》報道，截至17日全國22個省區市的780個貧困縣已宣佈脫貧摘帽，中央將對最後52個貧困縣掛牌督戰。

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責任編輯：游昊雲