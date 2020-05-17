【中澳關係】澳洲料企業會評估與中國做生意風險 或放眼其他市場

澳洲提倡獨立調查新冠肺炎疫情源頭，惹來中國不滿，兩國關係緊張並掀起貿易糾紛。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）表示，已要求與中方通話，但未獲回覆。他估計，不少澳洲企業會評估與與中國做生意的風險，可能會著眼市場。

中國早前暫停從澳洲4個屠宰場進口牛肉，又以反傾銷為由，威脅對澳洲大麥徵收高額關稅。伯明翰周日（5月17日）接受當地傳媒訪問時稱，曾向中國相關部門提出通話要求，惟對方沒有回應。但他表示，兩國政府之間持續溝通，外交層面工作仍在繼續。

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他又指出，如果中國針對大麥繼續提出威脅，可能被迫將相關貿易問題提交世界貿易組織。另外，伯明翰估計，許多澳洲企業會因應過去數周發生的事，重新考慮或評估與中國做生意的風險，可能會著眼於其他市場。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）日前表示，將堅守價值觀以及認為重要的事情，澳洲在某些問題上堅守原則，不會做交易。

責任編輯：伍樂

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