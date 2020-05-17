【防疫物資】中國自3月以來 共出口509億個口罩

新冠肺炎肆虐全球，防疫物資需求龐大，中國海關總署周日（17日）發布數據顯示，3月1日至5月16日，全國共驗放出口防疫物資價值1,344億元（人民幣，下同），其中口罩達509億個。新華社援引業內人士認為，中國防疫物資出口，為國際社會共同抗擊疫情提供了強大支持和保障，體現了負責任大國擔當。

數據顯示，中國防疫物資主要出口目的地為美國、德國、日本、法國、意大利。一般貿易佔94%，價值1,263億元。出口的防疫物資包括口罩509億個、防護服2.16億件、護目鏡8,103萬副、新型冠狀病毒檢測試劑盒1.62億人份、呼吸機7.27萬部（其中無創呼吸機6.39萬部）、病員監護儀17.7萬台、紅外線測溫儀2643萬個、外科手套10.4億對。

4月份以來，中國出口防疫物資呈明顯增長態勢，日均出口金額從4月初的約10億元，到近期的35億元以上。

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海關總署相關負責人表示，將持續加大違法違規出口防疫物資行為查處力度，形成有力震懾，全力保障防疫物資有序出口。

值得留意的是，中國官方從5月10日起，暫停以市場採購貿易方式出口新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外線測溫儀等「5+1類防疫物資」。商務部表示，措施是為了更好地加強防疫物資出口質量監管，是臨時措施，不影響通過主流商業渠道出口。

而稍早前，美媒引述消息稱北京曾試圖施壓世衛拖延示警新冠肺炎大流行，以囤積防疫物資，至其後疫情蔓延全球，中國就反過來進行「口罩外交」，牟取暴利並試圖提升國際間地位。中方否認指控，又指出中國的疫情並未結束，對相關醫療物資的需求也很大，而中方也積極為有需要的國家提供防疫物資。

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責任編輯：孫民

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