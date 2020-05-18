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【中美角力】納瓦羅再稱中方瞞疫  指中方應向美國賠償

國情動向 03:57 2020/05/18

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【中美角力】納瓦羅再稱中方瞞疫  稱中方應向美國賠償

新冠肺炎疫情令中美關係墮入低谷，兩國就疫情源頭激烈角力。白宮貿易顧問納瓦羅再度抨擊中國應對疫情手法，導致新冠肺炎變成全球大流行；他並指中國需付出代價，應向美國支付賠償金，而若要讓中國負起責任，美國兩大黨需要共同努力。

國家衛健委國際司監察專員李明柱較早前表示，自新型肺炎疫情出現以來，中國本著公開、透明和負責任的態度向世衛和國際社會分享疫情信息，其中在1月接待過世衛專家組到武漢考察，訪問了包括實驗室的醫療衛生機構。

中方官員已多次否定隱瞞疫情之說

納瓦羅（Peter Navarro）15日接受霍士商業Fox Business專訪時稱，他認為中國應向美國支付賠償金，而美國需要針對此問題進行全國性討論，「我認為需要進行全國性的討論，必須是兩黨的，關於一個國家（指中國）造成的世界性大流行病的賠償性損失」。

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納瓦羅認為，這場疫情給美國造成的經濟損失令人震驚，這可從美國為援助疫情損失而撥出的近10萬億美元看出來，考慮到疫情對美國經濟造成直接性所有損害，以及失去的那些美國人的生命，「儘管你無法確定任何生命的真正價值，但那可是數萬億美元」。

「美國兩大黨需合作 促使中國負上責任」

當被問及美國如何才能讓中國同意支付巨額賠償時，納瓦羅表示，這超出他的職權範圍，並再度強調「這場危機，以及中國在整場危機中所扮演的角色，我們需要進行一次全國性的討論」。

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納瓦羅指控，中國早就知道這種病毒有多危險。展望未來，納瓦羅認為，美國應該從這場危機中吸取的一個重要教訓是，美國公司需要停止在海外生產產品，把供應鏈帶回美國。

納瓦羅接受美國廣播公司節目訪問時，則宣稱以他所知，首名新型肺炎患者在中國確診後，中國在世界衛生組織掩護下，向全世界隱瞞病毒消息兩個月，結果造成全球大爆發，中方因此需要負責。

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納瓦羅又為總統特朗普被指抗疫反應緩慢辯護，指特朗普已聽取自己的建議，迅速限制中國旅客入境。

責任編輯：鄧國強

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