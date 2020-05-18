【世衞大會】台灣參與WHA問題 譚德塞提交總務委員會審議

▲ 台灣參與WHA問題 譚德塞提交總務委員會審議

台灣能否以觀察員身份參加周一召開的世界衞生大會（WHA）備受關注，法新社周日報道，世界衞生組織（WHO）已向WHA總務委員會（General Committee）提出台灣與會問題。

第73屆WHA將於今明兩日以視像會議形式進行。雖然遭到中國反對，美國特朗普政府仍多次呼籲讓台灣參加WHA，包括伯利茲、危地馬拉、馬紹爾群島和洪都拉斯等台灣邦交國在內近15個國家，已致函世衞總幹事譚德塞（Adhanom Ghebreyesus），要求將台灣與會的問題列入議程，而包含美、英、法、德等國都多次呼籲讓台灣參加WHA。

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法新社報道，世衛總幹事譚德塞在一份有關WHA議程、註明日期為5月15日的文件中表示，台灣與會問題的提案「送交總務委員會審議」。通常在每一屆WHA召開時組成的總務委員會，由數個地區的15個成員國所組成，委員會能決定是否將其他議題列入既有議程中。

報道還提到，鑑於肺炎疫情，總務委員會將無法在周一開會，但各國依然可在周一要求對台灣與會問題進行表決。世衞發言人沙伊布（Fadela Chaib）向法新社表示，WHA是以取得共識作為決策過程，如果認為有需要表決，就算在視像會議形式下有制肘，舉行也不無可能。

此前有報道則指出，在世衛大會登場前夕，一份由歐盟等近60國共同提案的決議草案也曝光，要求譚德塞合作實地調查病毒源頭，並盡早啟動應對疫情的檢討。

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責任編輯：游昊雲

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