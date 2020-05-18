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【世衞大會】譚德塞將台灣參與WHA提案交送審議 新華社：須按一中原則處理

國情動向 13:15 2020/05/18

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台灣參與WHA問題 譚德塞提交總務委員會審議

台灣能否以觀察員身份參加周一召開的世界衞生大會（WHA）備受關注，法新社周日報道，世界衞生組織（WHO）已向WHA總務委員會（General Committee）提出台灣與會問題。另方面，新華社在會議召開前夕發表文章，重申台灣問題必須按照一個中國原則處理。

第73屆WHA將於今明兩日以視像會議形式進行。雖然遭到中國反對，美國特朗普政府仍多次呼籲讓台灣參加WHA，包括伯利茲、危地馬拉、馬紹爾群島和洪都拉斯等台灣邦交國在內近15個國家，已致函世衞總幹事譚德塞（Adhanom Ghebreyesus），要求將台灣與會的問題列入議程，而包含美、英、法、德等國都多次呼籲讓台灣參加WHA。

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法新社報道，世衛總幹事譚德塞在一份有關WHA議程、註明日期為5月15日的文件中表示，台灣與會問題的提案「送交總務委員會審議」。通常在每一屆WHA召開時組成的總務委員會，由數個地區的15個成員國所組成，委員會能決定是否將其他議題列入既有議程中。

報道還提到，鑑於肺炎疫情，總務委員會將無法在周一開會，但各國依然可在周一要求對台灣與會問題進行表決。世衞發言人沙伊布（Fadela Chaib）向法新社表示，WHA是以取得共識作為決策過程，如果認為有需要表決，就算在視像會議形式下有制肘，舉行也不無可能。

此前有報道則指出，在世衛大會登場前夕，一份由歐盟等近60國共同提案的決議草案也曝光，要求譚德塞合作實地調查病毒源頭，並盡早啟動應對疫情的檢討。

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另外，新華社發表文章引述專家指，新型冠狀病毒疫情是全人類共同敵人，各國應聚焦合作、攜手抗疫，避免將公共衛生問題政治化。

文章為世衛辯護，指自新冠疫情發生以來，世衛秉持客觀科學和公正立場，積極履行自身職責。不過有個別國家自身抗疫不力，企圖通過抹黑世衛達到「甩鍋」目的，動輒以「斷供」、「退群」威脅。

文章又批評有國家提出涉及台灣的提案，不惜以綁架世衛大會，損害全球抗疫合作來實現一己政治私利，強調台灣地區參加世衛大會必須按照一個中國原則處理，又指台灣民進黨執政以來頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認一個中國，無法參加世衛大會的局面是民進黨當局造成。

責任編輯：游昊雲

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