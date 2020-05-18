▲ 【中美貿易戰協議】白宮顧問庫德洛：中美貿易協議絕對沒有破裂

新冠肺炎疫情全球蔓延，中美關係受波及急挫，各方關注首階段中美貿易協議能否順利執行。白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）日前表示，今年1月達成的中美貿易協議並沒有破裂，兩國仍在努力實施該協議。

但美國總統特朗普日前稱，他對這份協議並不感到興奮。

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庫德洛上周五在白宮對記者表示，貿易協議「仍在繼續」。此前一日，特朗普表示，他可能切斷與全球第二大經濟體中國的關係。

庫德洛：因經濟環境 中國採購才遲緩

特朗普周四接受Fox Business Network採訪時表示，他對中國未能遏制新型冠狀病毒非常失望，稱新冠病毒大流行給被他視爲重大成就的中美貿易協議蒙上了一層陰影。

中美這兩個全球最大經濟體之間的緊張關係最近幾周急劇升溫，雙方官員都表示，可能會放棄這項經過艱苦努力達成的貿易協議。該協議化解了長達18個月的激烈貿易戰。

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在被問及這項貿易協議是否即將破裂時，庫德洛回答「絕對沒有」。

他表示，中國正在努力履行這項協議。協議要求中方在未來兩年對美國農產品、制成品、能源和服務的採購規模增加2,000億美元。

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「他們在採購大宗商品方面有點遲緩。我認爲這與市場和經濟形勢有很大關係」，他說。

庫德洛又指出，他和財長姆欽、美國貿易代表萊特希澤與中國副總理劉鶴前一周進行的電話溝通很成功。「我們跟中國還有其他問題，當然有新冠病毒來源問題...但在貿易協議方面，肯定在繼續」，庫德洛稱。

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就在庫德洛發表上述言論的同一周，特朗普批評中國對疫情的早期應對，美國政府也採取其他步驟打壓中國電信設備巨頭華爲，並限制美國對一些中資企業的投資。

特朗普日前稱：對這份協議並不感到興奮

周四特朗普表示，他現在對貿易協議的感覺變得不一樣了，甚至可能切斷與中國的經濟聯繫。

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在白宮玫瑰園周五的一場活動上被問及他是否打算對中國加碼關稅或撕毀貿易協議時，特朗普表示，「我不想討論這一問題。我能說的是中國在購買我們的許多產品。但貿易協議筆墨未乾，這（新冠病毒）就從中國入境，因此我們不會感到高興」。

庫德洛指出，他和財長姆欽、美國貿易代表萊特希澤與中國副總理劉鶴前一周進行的電話溝通很成功。「我們跟中國還有其他問題，當然有新冠病毒來源問題...但在貿易協議方面，肯定在繼續」，庫德洛稱。

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責任編輯：鄧國強

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