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【中國樓市】4月70城樓價按年升幅收窄 按月升幅則創半年高

經濟脈搏 10:37 2020/05/18

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內地新冠肺炎疫情放緩，樓價升勢持續。路透據國家統計局周一（5月18日）公布數據測算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年比連升55個月，但升幅收窄；按月則升幅擴大至半年新高。

據路透測算，4月70大中城市新建商品住宅價格指數按年升5.1%，連升55個月，但升幅續創2018年6月以來最低；按月升幅擴大至0.5%，為半年新高。

4月70個大中城市中，新建住宅樓價指數按月上線的有50個，較上月的38個為多；9個城市持平，上月為10個；11個下跌，上月為22個。統計局數據顯示，一線城市中，4月北京新樓價格指數按月跌0.3%，上海升0.6%，廣州、深圳則持平。

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內地樓市突然發狂  真回暖還是假陽春？

國家統計局城市司首席統計師孔鵬解讀稱，隨著新冠肺炎疫情防控向好態勢進一步鞏固，經濟社會秩序進一步恢復，因疫情積壓的住房需求進一步得到釋放。70 個大中城市樓市價格延續微漲態勢，但總體仍較穩定，強調堅持「房住不炒」定位。

受疫情衝擊，內地多個城市發布房地產支持政策，但部分地方之後撤回鬆綁政策，釋出中央「不走老路」「不刺激房地產」的政策信號。

 

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