【中美角力】蓬佩奧關注中國干涉駐港記者狀況 或影響對港自治的評估

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日表示，注意到中國政府威脅要干涉駐港美國記者的工作，警告任何侵犯香港自治的決定，都可能影響美國對香港狀況的評估。

蓬佩奧發表聲明說：「這些記者是自由新聞界成員，不是宣傳幹部，他們的寶貴報道為中國公民以至全世界提供資訊。」他重申，「任何有損香港根據《中英聯合聲明》和《基本法》承諾的自治和自由的決定，都會影響我們對一國兩制以及地區的狀態的評估」。

根據去年11月生效的美國《香港人權與民主法》，國務卿須每年向國會提交報告，認證香港自治情況，審視香港是否仍然有足夠的自治權享受美國給予的特殊待遇，包括繼續被視為獨立關稅區，但蓬佩奧本月初表示會押後提交報告，以觀望北京在本周五全國人大會議召開前後對香港有何動作。

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在北京，外交部發言人耿爽曾說，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干涉，批評美方個別人士，在這些問題上顛倒黑白、挑撥離間，指這種圖謀不會得逞。

中國在三月中要求《紐約時報》、《華盛頓郵報》及《華爾街日報》的美籍記者，如果年底前記者證到期，就要在 10 天內交還記者證，今後不得在中國從事記者工作，包​​括香港、澳門。

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責任編輯：游昊雲