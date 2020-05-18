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【去中國化】外企出逃？ 商務部長鍾山：聰明企業家不會放棄中國市場

經濟脈搏 12:27 2020/05/18

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新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，供應鏈面臨重整，「去中國化」、企業遷出中國話題不斷。中國商務部長鍾山承認，中國利用外資也面臨著巨大挑戰，要做好穩好外資3大工作，又強調中國有完善的產業配套能力，相信聰明的企業家不會放棄龐大的中國市場。

鍾山今日出席國新辦記者會時稱，疫情對中國經濟社會發展衝擊很大，國際市場需求大幅下降，中國今年對外貿易面臨的挑戰前所未有，企業面對資金緊張、訂單下降、產業鏈、供應鏈風險上升等困難，有些企業自己可以解決，有些需要政府的幫助，比如融資、信貸信保等。

他提到，政府支持外貿企業出口轉內銷，有關工作見效，4月出口企業內銷額增長17%，這說明優質的外貿產品同樣受到國內消費者的歡迎。

開拓新興市場 「西方不亮東方亮」

他又表示，國際市場需求下降，但不等於沒有需求、沒有市場，要鞏固傳統市場，並開拓新興市場，強調「西方不亮東方亮」，部分國家需求大減，但還有別的市場，比如「一帶一路」沿線國家貿易逆勢上揚，東盟已成中國第一大貿易夥伴。同時積極擴大進口。

除了國際貿易，疫情亦衝擊全球的產業鍊和供應鏈。而部分外資企業生產經營受到疫情影響，據稱部分外企考慮向外轉移。

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鍾山表示，穩外資要做好三項重點工作，包括進一步擴大開放，要不斷放寬市場准入，縮減負面清單，擴大服務業的開放。同時要建好開放平台，擴大自貿試驗區的範圍，賦予更大改革自主權，推動出台新的開放舉措。同時加快海南自由貿易港的建設。

他並指出，要改善營商環境，營造公平競爭的市場環境，保護外商合法權益，保護知識產權，增強外商長期在中國投資的信心，讓外商願意來、留得住、有發展。

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「中國利用外資的優勢是很明顯的，中國有豐富的、高質量的勞動力資源，中國有完善的產業配套能力，中國有14億人口的市場。我相信，聰明的企業家不會放棄龐大的中國市場。」鍾山說。

責任編輯：林佩怡

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