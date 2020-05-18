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【兩會2020】人行馬駿：財政貨幣化或導致通脹並引發金融風險

經濟脈搏 12:27 2020/05/18

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全國兩會前夕，內地是否應該實行「財政赤字貨幣化」引發爭論，人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿表示，如果人行被迫為赤字提供大規模融資，會導致貨幣長期超發，就可能導致通貨膨脹；也可能導致資產價格（尤其是房地產）的泡沫，而房地產泡沫會嚴重擠出實體經濟，並引發金融風險。

馬駿：二季度開始 經濟復甦勢頭已相當明顯

人行旗下《金融時報》援引馬駿撰文稱，對當下的中國來說，從二季度開始，經濟復甦勢頭已經相當明顯，財政收支情況也會逐步好轉。沒有必要大動干戈，以增加長期經濟金融風險為代價，打破好不容易建立起來的「央行不得對政府財政透支、不得直接認購政府債券」的法律底線和對財政行為約束的最後一道防線。

他續稱，從中長期來看，一旦建立赤字貨幣化機制，會反過來鼓勵財政過度債務，可能引發國際市場對政府債務可持續性的信心危機，亦會導致整個經濟的惡化和增長潛力下降。

馬駿指出，雖然疫情對中國經濟和財政收支造成短期的衝擊，但第二季經濟復甦勢頭已相當明顯，財政收支情況也逐步好轉，即使今年要較去年多發國債，規模不會太離譜，完全可以在現有框架有序進行，例如適度降低存款準備金率、設計某些向銀行定向提供流動性，以支持購買新發國債的機制等。

馬駿還指出，「財政赤字貨幣化」本質是政府在財政入不敷出的情況下，不是通過「借錢」的方式來為其財政赤字提供融資，而是靠自己「印錢」來為赤字融資，即政府指定央行「印錢」，具體形式可以是讓央行永久性地持有政府發行的債券。

【中國經濟】兩會料把穩就業放首位 機構預測今年GDP將靈活設置

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周小川：貨幣政策須節約彈藥 防生副作用

另外，面對新冠疫情對經濟構成的衝擊，人民銀行前行長周小川認為，內地貨幣政策要注意節約彈藥，防止後續產生副作用，財政政策在此時可以發揮更大的作用，但財政政策的傳導機制也不夠充分有效、順暢，中國現有的金融機構和基層還是有緊密聯繫的，因此可以盡可能的利用創新方式使金融體系更好的服務於克服疫情。

周小川認為，社會對金融體系的期望值較高，希望貨幣政策傳導機制更加有效，對於受疫情衝擊的中小企業、個體救助能夠更加精準、更有針對性；新冠疫情下，金融服務需要更接地氣。

他指出，要注意金融機構在抗疫過程中是否會產生金融資產質量、以及金融市場效率方面的問題，會不會導致新的金融市場混亂和金融危機。

【中國經濟】政治局會議：穩住外貿外資基本盤 就業優先政策全面強化

責任編輯：蒯宇澄

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