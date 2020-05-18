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【兩會2020】史上首次瘟疫中開全國兩會？ 一文看清5大亮點

國情動向 13:16 2020/05/18

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史上首次瘟疫中開全國兩會？ 一文看清5大亮點

全國人大和政協會議（全國兩會）分別在本周四、五召開，這是史上兩會首度在瘟疫中召開。總理李克強於上周三主持召開國務院常務會議指出，考慮到處於疫情常態化防控的特殊情況，要創新聽取意見的方式，通過視像、電話、互聯網了解代表和委員反映的實情。究竟兩會會用什麽新形式舉辦？

一、會期大幅縮短至1周

- 這次是兩會自1978年第五屆全國人大第一次會議、第五屆全國政協第一次會議同步召開以來，會期最短的一次，較往常的14日縮減一半

二、全體會議次數壓縮

- 會議壓縮的部分，主要在小組討論環節，及政協全體會議的次數，可能由以往的3次壓縮至1次，並減少委員當場宣讀比例，改為派發紙質版文件

【兩會2020】人行馬駿：財政貨幣化或導致通脹並引發金融風險

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三、國務院各部門不再列席

- 國務院各部門負責人將透過視像、電話和互聯網等方式，旁聽人大代表審議政府工作報告的小組會議

四、兩會場地採取多項防疫措施

- 各駐地入口都設置體溫和安檢儀器，亦設有核酸檢測採樣點

- 用餐區配有消毒酒精等防護用品，每張餐桌隔開逾1.5米距離餐廳亦按防疫要求布置

- 每張餐桌只可以坐一人，並向同一方向排列，餐廳外放置了一次性手套、測溫槍、口罩自封袋等防護用品

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五、各地代表委員在開會前及開會期間要有多重檢測

- 所有人已進入為期14天的居家觀察期，早晚須各量一次體溫並上報

- 委員進京前集體安排核酸檢測，確保無一人「帶毒」上會，在北京開會期間，全員不排除再次檢測

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【新基建】中央力推新基建穩經濟  到底什麼算是新基建？

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責任編輯：游昊雲

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