▲ 【中美貿易戰協議】中美貿易戰是打是和？沙盤推演4個可能性

新冠肺炎疫情全球肆虐，中美關係墮入低谷，中美貿易戰會否再現狼煙引起關注。美國總統特朗普日前直言，對貿易協議已不感興奮，但中方則在加大採購，展示願意遵守承諾的姿態。英國BBC中文網引述專家，就中美貿易協議會否破裂、貿易戰會否重燃，設定4個可能的情景。

中美高級別官員5月8日通話，同意雙方應努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。但同一天，特朗普接受美國媒體採訪時威脅，如果中國未能兌現其購買承諾，他可能將終止貿易協議。

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疫情的大背景下，全球兩個最大經濟體的貿易戰將如何發展？

其一：中國展示盡力履行貿易協議姿態，避免貿易戰惡化

今年1月簽署的貿易協議中，最受矚目的內容就是中國承諾大量採購美國產品。根據協議，中國將在2020-2021年兩年時間裏進口總額為2000億美元的美國商品與服務，其中包括總額近500億的農產品，另外還有不同價值的能源和製造業產品。

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中國承諾的採購力度之大，當時一些經濟學家就認為「 幾乎不可能完成」。而目前的疫情。更使這個「 幾乎不可能完成」的承諾變得更加困難。

一方面，國際油價暴跌，美國甚至出現原油期貨出現負值的極端事件，中國要買更多油品才能符合協議要求。但另一邊廂，疫情使中國包括能源在內的各項需求大幅縮水，要增購恐有果難。

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但經濟學家普遍認為，在這個局面中，中國仍可能做出很難履行，但要盡力履行的姿態。

香港中文大學房地產及金融助理教授胡榮就表示，可以預見，由於經濟下行和疫情導致的需求不足，中國在履行這筆交易時可能會遇到一些困難，「但儘管有困難，我認為中方仍然會堅持履行這筆交易的立場」。

而中方盡力採購，可防範中美關係進一步惡化，避免世界經濟隨之進一步惡化。

其二：如果中國履行得不夠，加上美國大選，貿易戰會惡化

中國如履行協議不夠，再加上還有半年就是美國大選，這些因素使經濟學家無一例外地認為中美關係會在近期急劇惡化。

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香港中文大學商學院會計學院高級講師李兆波解釋，「（儘管） 我不認為會有真的戰爭，但更激烈的貿易戰避免不了」；事實上，美國大選臨近，特朗普會繼續讓貿易戰升級，為接下來的貿易談判中謀求更多的利益。

事實上，根據其他報道，美方近日收緊對中國電訊商華為公司的禁令，意圖令其芯片供應中斷，已透出中美貿易衝突有擴大的風險。

其三：中國主動取消一部分報復性關稅，希望緩局勢

在中美關係惡化、中國採購美貨有困難之下，中方近日主動豁免美國部分報復性關稅，以期待對沖緊張氣氛。

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受訪的經濟學家普遍認為，這一舉動一方面是向美國示好，防止中美關係進一步惡化。這一措施對中國也有利，因中國內部受疫情衝擊，其實亦急需移除關稅降低國內成本。

不過，安德思資產管理首席投資官陸修泉（Brock Silvers）表示，中國只對自己需要的美國商品免徵關稅，卻推遲採購承諾，不太可能讓美國談判者滿意。

其四：如上述不幸情景發生，儘管經濟受疫情重創，美國仍會升級貿易戰

經濟受疫情重創，美國究竟會停止貿易戰，還是升級貿易戰？針對這一爭論，受訪學者普遍認為，美國應該摒棄貿易戰，但出於政治利益，預計美國會讓貿易戰升級。

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但香港科技大學經濟系首席教授朴之水（Albert Park）的觀點是，即使在新冠疫情爆發之前，美國發起貿易戰之初時就認為，通過迫使中國實施知識產權保護，為美國企業創造一個更公平的競爭環境，那麼短期內的損失、會被更長遠的利益所抵消。

「 面對當前的經濟危機，重點應轉向短期而非長期，這點會吸引人們傾向於限制貿易戰而非升級。然而，這些都是經濟上的計算，很可能會被政治上算計所主導，而傾向於繼續攻擊中國」，他直言。

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責任編輯：伍樂

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