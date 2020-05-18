【中美貿易戰】在岸人民幣連跌6日創近兩個月低 短期料續承壓

美國總統特朗普持續對中國施壓，市場仍擔憂中美緊張局勢繼續升級，且美指持續保持強勢，均令人民幣承壓。在岸人民幣兌美元(CNY)收盤跌138點至近兩個月新低，失守7.1元支撐。

在岸人民幣兌美元今日收盤報7.1133，連續6日下跌。官方開出的中間價今日報7.1030，較上日貶94點，創4月3日以來新低。

截至18時，離岸人民幣(CNH)兌美元貶逾200點子，報7.1404。

兩會召開在即 料監管層將維穩匯市

路透引述交易員稱，雖然更多國家放鬆防疫限制小幅提升風險偏好，但美國升級圍堵華為舉措使得中美關係繼續趨緊，人民幣明顯承壓；不過兩會召開在即，市場預期人民幣暫時難以擺脫當前的波動區間。

交易員並表示，需要密切關注中國會否有實質性反制措施，在此之前人民幣料繼續大體跟隨美指波動，但後面隨著二季度分紅派息購匯入場，估計人民幣貶值壓力可能繼續增加。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰最新點評稱，中國全國人大和政協「兩會」將於本周召開，預計在這期間監管層有較強的維穩意願；在此之後，鑑於中美的緊張局勢，人民幣雙向波動可能會加大。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽稱，美元走強和中美關係惡化的預期對於匯率預期造成了一定的短期影響。不過，由於當前市場供求依然偏均衡，人民幣匯率在7.10上方並未出現一面倒式的走勢。

他稱，考慮到中美協議目前仍在執行中，預計在兩會期間，人民幣匯率可能不會擊穿3月份的低點7.12一線。但若美國對華進一步採取出口限制，進口關稅等行政限制措施，人民幣匯率可能會擊穿7.12，測試去年9月的低點。

分析：若貶破7.5 新興市場恐現拋售潮

另據英國《金融時報》早先報道，分析師指出，人民幣兌每美元若貶至7.5，恐引發全球新興市場貨幣和股市的拋售潮。

分析認為，美國11月大選前，總統特朗普或會再對中國產品徵收懲罰性關稅。東方匯理認為，中美關係若進一步繃緊，人民幣將無可避免走弱，估計人民幣在未來數個月有機會貶至7.3兌每美元，創2008年初以來的新低。

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凱投宏觀首席亞洲經濟學家Mark Williams指出，美國大選前，特朗普政府料將對中方採取更強硬的立場，人民幣勢必成為犧牲品。他認為，人民幣若大幅貶值至7.5兌每美元，恐怕將令全球新興市場貨幣和股市出現沽壓，讓已受疫情重創的國家的危機擴大。

報道指，隨着中美貿易戰有機會重燃，自4月底以來，人民幣兌每美元滙率已貶值0.5%。而人民幣兌美元滙率今年來已貶近2%。

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責任編輯：蒯宇澄

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