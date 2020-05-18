【中美貿易戰】在岸人民幣4連貶失守7.1關 短期料續承壓

美國總統特朗普持續對中國施壓，市場仍擔憂中美緊張局勢繼續升級，且美指持續保持強勢，均令人民幣承壓。在岸人民幣兌美元(CNY)四連貶，失守7.1元支撐。

離岸人民幣(CNH)兌美元今早貶逾80點子，截至12時40分，報7.1226；在岸人民幣兌美元亦貶逾70點，報7.1090。官方開出的中間價今日報7.1030，較上日貶94點，創4月3日以來新低。

華泰證券最新報告認為，年內美元指數將繼續在96-100區間高位震盪；在目前中美貿易摩擦加劇且避險需求難以緩解的情況下，短期人民幣匯率面臨一定貶值壓力。

分析：若貶破7.5 新興市場恐現拋售潮

另據英國《金融時報》早先報道，分析師指出，人民幣兌每美元若貶至7.5，恐引發全球新興市場貨幣和股市的拋售潮。

分析認為，美國11月大選前，總統特朗普或會再對中國產品徵收懲罰性關稅。東方匯理認為，中美關係若進一步繃緊，人民幣將無可避免走弱，估計人民幣在未來數個月有機會貶至7.3兌每美元，創2008年初以來的新低。

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凱投宏觀首席亞洲經濟學家Mark Williams指出，美國大選前，特朗普政府料將對中方採取更強硬的立場，人民幣勢必成為犧牲品。他認為，人民幣若大幅貶值至7.5兌每美元，恐怕將令全球新興市場貨幣和股市出現沽壓，讓已受疫情重創的國家的危機擴大。

報道指，隨着中美貿易戰有機會重燃，自4月底以來，人民幣兌每美元滙率已貶值0.5%。而人民幣兌美元滙率今年來已貶近2%。

目前人民銀行仍嚴格控制人民幣走勢，但一旦特朗普對中美貿易加設更多限制，中國很可能放手讓人民幣貶值，以提高中國出口產品的競爭力。而在去年夏天時，中美關係跌至最低位時，中國曾容許人民幣貶穿7，以顯示對貿易戰對抗到底的決心。

而招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽則預計，全球疫情明顯好轉前，人民幣會繼續沿用「以靜制動」方針；而疫情衝擊結束後，人民幣的上行風險大於下行風險，預計疫情結束後來自國際收支等基本面因素將改善，不過仍需要注意中美在貿易摩擦等國際經貿關係的衝擊。

他指，本次疫情衝擊過後，中國出口的受益程度將會高於2008年，而且中國資本和金融項目將承受更大的流入壓力，這些都是推升人民幣匯率的重要力量。

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責任編輯：蒯宇澄

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