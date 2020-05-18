【中美角力】中美緊張升溫背後 中國鷹派鴿派怎樣說？官方怎取態？

新冠肺炎疫情爆發後，中美關係緊張升級，美國總統特朗普更一度揚言可以切斷與中國的關係，外界憂慮會引發「新冷戰」。對於中美關係可能惡化，《紐約時報》報道，中國內部意見走向兩極，有好戰聲音促反擊美國；也有輿論呼籲，在恢復經濟時期，要避免孤立自己，應處理好與美國的關係。

分析認為，中美角力主要仍在口水戰，而正值重振經濟，亦不欲全面對抗。但對於中美關係的重新評估已經開始，雙方在經貿、南海、台灣問題上角力將是更大問題。

中美一直就疫情問題相互指摘，爆發口水戰，美國官員不斷批評中國隱瞞疫情、要中國負起責任，更有人質疑新冠病毒從武漢實驗室洩漏，但未有提供證據。中方多次反擊美國指控，並連番痛罵美國國務卿蓬佩奧，用上「噴毒造謠」、「邪惡」、「招搖撞騙」等嚴厲言辭。

鷹派好戰 官方拉開距離

面對美方指摘施壓，中國強硬聲音不斷。《環球時報》總編輯胡錫進早前呼籲，需要有更大的核武庫來抑制美國的戰略野心和對華沖動，指中方面臨著與越來越不理性的美國艱難互動，對方只相信實力。

《紐約時報》稱，其他鷹派人士亦警告，中國需要做好應對台灣和南海衝突的準備，美國軍艦今年已經加強在南海的巡邏。有些強硬派走得更遠，發出了戰鬥的警告。

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另一邊廂，中國亦有溫和派言論。中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤表示，中國不會改變自己最低核威脅戰略，強調中國沒有興趣和其他大國進行軍備競賽。而中國軍方鷹派代表人物喬良，早前亦罕有為武統論降溫，指若對台灣動武，美國不會作壁上觀，中美若直接對抗，勢必影響中國民族復興大業。另外，中國外交部對胡錫進的核武器言論亦拉開距離，稱「在中國也有言論自由」，又建議記者與他交流。

溫和派主張重獲國際信譽 重振經濟

事實上，有意見認為，北京咄咄逼人或適得其反，令中國在最需要出口市場和外交夥伴來重振經濟、重獲國際信譽之時，孤立自己。

《紐時》引述南京大學學者朱峰稱，中國國內的意見高度兩極分化，有些人認為除了反擊別無選擇。但他不這麼認為，表示中國需要非常冷靜地考慮問題。

值得注意，盡管中美角力升溫，但兩國政府仍在推動中美第一階段協議。中國近期頻頻加大採購美國農產品，亦被視為是履行協議承諾。而面對特朗普切斷關係的威脅，中國外交部發言人趙立堅回應稱，保持中美關係穩定發展符合兩國人民根本利益，也有利於世界和平穩定，當前中美雙方應繼續加強抗疫合作，盡快戰勝疫情，救治病人，恢復經濟和生產，需要美方同中方相向而行。分析認為，中國正恢復經濟，不欲與美全面對抗。

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國際格局徹底改變 習特友好何去何從？

不過，《紐時》援引哈佛大學韋瑟黑德國際問題研究中心的學者朱利安·格維茨（Julian Gewirtz）表示，對中美相互依賴關係的重大重新評估已經開始。他指出，即使中方可能想暫時緩和貿易和技術衝突，以減少對中國經濟的壓力，現在仍有一種「安全第一」未來（''security-first'' future）的強大勢頭。

中國南海研究院院長吳士存表示，疫情過後，國際政治格局將徹底改變，中美在貿易、技術、台灣問題和南海問題上的對抗，將是一個更大的問題。

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此外，特朗普早前表示，與中國國家主席習近平關係良好，但「此刻我不想跟他說話」。報道指出，自3月通電話以來，習近平與特朗普未有通話。中國人民大學國際關係學院副教授成曉河認為，最高領導人個人好的關係，已經不存在了。

本報記者：費風

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