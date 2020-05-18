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【新冠肺炎】中國團隊發現兩種可阻斷新冠病毒抗體 有望用於疫苗

社會熱點 13:41 2020/05/18

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中國研究團隊近日在美國期刊《科學》雜誌（Science）在線發表論文，表示發現了2種可有效阻斷新冠病毒感染的人源單克隆抗體，可望用於抗病毒藥物和疫苗的研發。

該項研究的通訊作者為中國疾控中心主任、中科院院士高福，中國科學院天津工業生物技術研究所副研究員高峰，深圳市第三人民醫院院長劉磊。據報道，研究人員從一名康復患者的外周血單核細胞中分離出4種人源單克隆抗體（humanized monoclonal antibody ）。

實驗顯示，這4種抗體對新冠病毒均有中和能力。其中，被稱為B38和H4的兩種抗體能夠阻斷新冠病毒棘蛋白的受體結合端，與人類細胞膜受體「第二型血管收縮素轉換酵素」（ACE2）的結合。

在此之前，多項關於新冠病毒感染機制的研究表明，這種病毒主要透過表面棘蛋白與人體細胞的ACE2結合造成感染。

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實驗顯示，B38和H4分別辨識新冠病毒棘蛋白受體的不同抗原表位，小鼠實驗證實這兩種抗體能降低感染小鼠肺部的病毒量，展現治療效果。兩種抗體還可被混合使用以便更有效抑制病毒感染。

報道引述研究人員表示，最新研究表明，篩選到的兩種抗體具有進一步被開發成治療新冠病毒感染藥物的潛力，並為疫苗設計提供基礎。目前兩個抗體已在相關公司進行產品轉化，未來可望用於臨床治療。

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責任編輯：蒯宇澄

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