【中美貿易戰】台積電配合美國 停接華為芯片訂單？官方這樣回應

▲ 【中美貿易戰】台積電配合美方 停接華為芯片訂單？官方這樣回應

中美貿易戰重現狼煙之際，美國商務部日前收緊針對華為的禁令。《日本經濟新聞》根據多個消息來源報道，華為目前最重要的芯片供應商台積電，已經停止接受來自華為的新訂單。但媒體引述台積電的回應，並未證實這一報道。

美國政府15日公布出口新規定，訂明全球使用美國技術的企業，如未得到美方許可，可得向華為供應半導體，意圖切斷中國電訊設備大廠華為與海外供應商的關係。

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知情人士告訴《日經》，在美國商務部公布最新的限售華為命令之後，台積電已經停止接受華為來的新訂單。這位人士說，「不過已經在生產的、或是在新禁令公布之前接下的訂單，都會繼續生產處理，並會在9月中旬以前出貨。」

新浪科技引述台積電：純粹是市場傳言

不過，據新浪科技報道，台積電方面很快做出回應，稱已停止向華爲提供新訂單的報道「純粹是市場傳言」。

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而彭博社報道，特朗普政府日前發布新規，禁止任何使用美國設備的芯片製造商，在未經美國政府批准之下向華為供貨；這意味著台積電和競爭對手將不得不切斷華為業務，除非他們從美國商務部獲得豁免。

報道指，這不僅為中美衝突開闢最新戰線，對於台積電來說，也是一個財務打擊。台積電目前估計從華為獲得了營收的14%，但更重要的是，它有可能引起中國政府的報復。

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Sanford C. Bernstein & Co. 以 Mark Li 為首的分析師警告，中國可能會採取報復行動，投資人應為可能的貿易戰升級做好準備。

去年，美國已經將華為列入黑名單，阻止美國公司向中國公司供應產品。由於各公司尋求相關規則的「漏洞」，造成美國政府鷹派一直要求收緊限制。

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責任編輯：鄧國強

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