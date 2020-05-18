【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？

全國兩會原定每年3月初召開。然而受新冠肺炎疫情影響，今年兩會分別推遲至5月21及22日召開。究竟何謂兩會？為何全球注視著兩會？為何受全球關注？

1）什麼是兩會？

兩會分別是指全國人民代表大會會議及中國人民政治協商會議全國委員會會議，即經常會聽到的「全國人大」及「全國政協」，由於兩個會議通常在每年3月初同期召開，故合稱為「全國兩會」。

不過由於受新冠肺炎疫情影響，今年的「兩會」罕見延期，由原先3月初推遲逾2個月才舉行，是自上世紀90年代以來首次。

▲ 兩會知多少 何謂兩會？為何受全球關注？

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2）全國人大會議如何組成？

全國人大為最高國家權力機關，由32個省、自治區、直轄市，港澳兩個特別行政區，及解放軍選出的35個代表團組成，每5年換屆。港區全國人大代表共36名，由港區全國政協、行政長官選舉委員會等組成的選舉會議選出。

全國人大的主要職權包括：選舉或決定任命和罷免全國人大常委會的組成人員，國家正副主席，國務院領導成員等；決定國家重大事項，如國民經濟和社會發展計劃；修改憲法、制定法律等等。於全國人大會議上，人大代表會審議國家的法案及政府施政，惟實際上重大國事國策均先由中共政治局內定。

全國人大代表可以30人或以上聯名，或以代表團名義向大會提交涉及要求立法或修法內容的議案，議案一經通過便具有法律效力。

3）全國政協會議如何組成？

全國政協是由中共領導的「多黨合作和政治協商」重要機構，由各黨派、團體和各族人士組成，政協委員亦大多是退居二線的官員、社會名流、專家或學者，前特首董建華及梁振英便是在離任後被任命為全國政協副主席。

全國政協的職責為對國家或地區的政經、社會、文化等重要問題進行協商，對國家政策及政府領導人員的工作進行監督，反映社情民意等。政協與人大的分別是，政協雖可列席人大會議，但只能提出意見及建議，不能作表決及決議；所提交的提案只屬建議，體現民主監督的形式，不具法律約束力。

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4）為何兩會很重要？

兩會是中國政府每年首個具有重要定調作用的會議，述及政府工作報告的總體方向、財政及貨幣政策、重點任務的部署。兩會期間，國家或地方領導人會向媒體表示，未來工作具體目標和細分領域部署、或在部長通道接受訪問等；當中亦有國企或民企代表出席，政經信息量龐大。

由於中國是全球第二大經濟體，中國的政策將影響全球，因此備受關注。不過，由於今年時間上推遲，且受疫情影響國內生產和生活節奏被破壞，中央政治局會議已分別在3月和4月份先後以「經濟形勢分析」作主題召開，故市場對於今年兩會的政策定調、財政及貨幣政策取向，已經有了一定預期。

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責任編輯：游昊雲