【華為風暴】美升級限制芯片供應 華為會不會死？

中美科技角力升級，美國加大圍堵中國電訊設備巨頭華為，日前宣布禁止任何一間使用美國設備的晶片製造商，在沒有特別許可的情況下向華為提供芯片，這勢重創華為生產及設計晶片，甚至拖累5G業務。據稱是華為戰略顧問、原藍軍司令「孟老師」，日前出席一場電話會議時表示，華為不會死，規模也不會縮的太小，但會萎縮到什麼程度就很難判斷，認為找尋旗下海思半導體的備胎很重要。

信達電子行業分析師方競則表示，最悲觀是華為海思最終變成IP公司，保留核心IP授權業務，研發人員化整為零，去支持其他國產晶片公司。

120日寬限期 或會延長

「孟老師」上周六（5月16日）出席信達電子舉行的電話會議，解讀美方舉動。據介紹，「藍軍」是華為特有組織，直接隸屬於核心職能平台戰略市場部，通過模擬和研究競爭對手，提供戰略建議。

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「孟老師」認為，美國限制華為使用美國技術軟件設計和製造半導體，只是計劃並非決議，表明「在本條例生效後120天內，圓晶廠給華為出貨不受影響」，這有可能實行，亦有可能延長期限。

他指出，美方非常慎重，這次威懾大於實際，對特朗普的選票有好處，也會加大華為客戶的憂慮，可能對華為的訂單「砍一砍」。但實際上美國撕毀了商業信譽。

他認為，美國無論怎麼打華為，華為都會活下來，這已經用1年時間證明。而雙方可能還是會談。至於中國有什麼籌碼，他表示有的是廣闊市場，但不足以威脅美國，而是有防禦能力，全面對抗，對美國也是不利，最終還是會談判。

尋海思備胎 使用其他國產晶片

他強調，華為死也不會死，規模也不會縮的太小，因在很多領域的行業地位仍很穩固，但之後會萎縮到什麼程度則很難判斷。他贊同找尋海思的備胎很重要。

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事實上，外界擔心美國新規對華為產業鏈受到衝擊。方競表示，新規有120天的緩衝期，華為可調整設計，會加大國產晶元使用比例，同時為海思找備胎。他指出，短期內肯定會有衝擊，等庫存消耗完，前後銜接的過渡期會略難，但之後肯定會對國產替代有推動。

方競並指出，「當然我們也和公司做過交流，最悲觀的情況下，就是華為海思最終變成IP公司，保留核心的IP授權業務，而研發人員就化整為零，去支持其他國產晶元公司」。

責任編輯：伍樂

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