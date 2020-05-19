【中美貿易戰】美擬設2000億「回流基金」 並與外國合作促產業鏈去中國化（更新版）

中美角力升級之際，路透社報道，美國議員和官員正起草多項提案，擬推動美企將業務或關鍵供應商移出中國，包括規模250億美元的「回流基金」，以及與其他機構及外國政府合作，將中國供應鏈分散至其他地方等。

報道引述多位政府官員、行業高管及國會議員指出，美國官方正在進行全面討論，以鼓勵美企大幅削減與中國的關係，其中一個構想是，設立一個初始規模250億美元（折合近2000億港元）的「回流基金」，讓必須品的生產遷回國內，從而確保即使是供應鏈最下遊的產品也能在國內採購。

而兩名熟悉相關討論的官員表示，美國財長姆欽(Steven Mnuchin)及其他高官傾向建立可以信賴的藥品及醫療用品供應網絡。而白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）也已公開討論利用稅賦誘因來促使企業將一些制造業轉回美國。

【兩會2020】新華社列出兩會7大看點 疫情經濟最受重視

【大灣區金融30條】港引領金融開放 鞏固國際金融中心地位

報道又引述一位州官員說，對於那些在大面積封鎖、稅收收入銳減以及與新冠肺炎相關成本大幅飆升後難以支付賬單的州來說，這將是一件好事。不過，批評此構想的人士表示，聯邦政府直接向企業提供資金、要求他們將供應鏈移出中國，可能違反世界貿易組織規定，同時也可能阻卻外國企業在美國做生意。

報道也稱，如何推進這一構想仍存在分析，這一問題不太可能在下一輪財政刺激方案中解決。美國國會已開始著手另一套財政刺激方案，但何時通過仍不清楚。

另一方面，報道也稱美國國務院正與其他機構及外國政府合作，力圖將中國供應鏈分散至其他地方。發言人稱，這包括讓製造業回到美國，以及擴展我們的國際制造業夥伴的基礎。而共和黨和民主黨都在擬定議案，以降低美國對中國製造產品的依賴。中國產品約佔美國2019年進口總額的18%。

【去中國化】外企出逃？ 商務部長鍾山：聰明企業家不會放棄中國市場

【中美貿易戰】促去中國化？特朗普揚言 對境外生產商品美企徵新稅

【去中國化】金融開放反擊國際孤立 揭「大灣區金融30條」背後戰略

【去中國化】貨幣冷戰打響 中國以何應對？

責任編輯：蒯宇澄、游昊雲

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品