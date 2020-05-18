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太極大師馬保國輸慘「30秒倒地3次」！遭業餘格鬥家KO致昏迷（有片）

社會熱點 16:26 2020/05/18

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太極大師馬保國輸慘「30秒倒地3次」！遭業餘格鬥家KO致昏迷

自從格鬥狂人徐曉冬單挑太極拳後，内地不斷掀起傳統武術對決現代武術的風潮。渾元形意太極掌門人68歲馬保國17日參加一場擂台戰，對手則是一名50歲業餘搏擊愛好者，不料比賽開始後他完全沒有招架之力，短短30秒內遭重拳擊倒3次宣告敗北。

綜合内媒報道，馬保國17日下午參加一場民間擂台賽，對手是業餘搏擊愛好者王慶民。裁判宣布比賽開始後，馬保國4秒內立刻被王慶民擊倒，儘管他立刻站起來繼續比賽，周旋到18秒後仍被第2次被擊倒，裁判見狀立刻衝上前讀秒，他聽見讀秒聲後則搖搖晃晃的站了起來。

裁判判斷馬保國狀態後，示意雙方比賽繼續，馬保國在30秒時搶先出腳進攻，不料被王慶民以一次鞭腿還擊，接著更連續出拳命中他的臉部，這一次他直接倒地昏迷不起數分鐘，裁判見狀也直接省略讀秒、宣布馬保國敗北，讓馬保國的的徒弟上台檢查傷勢。而比賽當晚11點，馬保國派人在社交平台上報平安：「馬老先生現在一切安好，謝謝大家掛念！」

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比賽影片曝光後在微博引發討論，有人說「感覺馬大師能跟我打個旗鼓相當」、「沒看出渾元形意太極的招式啊，看著像來鬧的」、「連基本的防守和閃避都沒有，武俠小說裡還得護住臉吧」、「30秒結束也太誇張了吧」、「情緒醞釀兩小時，結果比賽只有二十秒。」

68歲的馬保國曾自誇1天打敗2名歐洲搏擊冠軍，在英國5年內沒敵手。而其生涯最經典的一戰就是擊敗集英國泰拳王、歐洲MMA冠軍、巴西柔術冠軍一身的皮特（Peter Irving），並且有影片為證。馬保國表示，自己利用傳統武術的精髓「接、化、發」，將對方給打懵了。

不過，皮特事後接受採訪時表示，這是商量好的表演，招式都是套好的，是假打。而馬保國之後被詢問此事時，也堅定回應是假打，「如果真打，皮特就沒命了！」

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