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【中美貿易戰】華為回應美國加碼封殺：有信心仍能活着

經濟脈搏 17:08 2020/05/18

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中美科技角力硝煙再起，美國升級限制中國電訊設備巨頭華為的芯片供應。華為輪值董事長郭平周一（18日）在深圳出席分析師大會（HAS 2020）時，回應美國再封殺，郭平表示，華為業務難免受到巨大影響，但有信心找到解決方案。

華為輪值董事長郭平在大會上發表《跨過時艱，向未來》的主題演講，他總結稱，2019年在大量技術不可獲得的情況下，華為艱難生存，努力向前發展。從去年5月16日至今，華為進入美國商務部發出的「實體清單」已滿一年。雖然經營困難，但成績能持續保持。

2019年華為銷售收入8,588億元人民幣，郭平表示，受實體清單影響，華為的研發經費和庫存都有所上升，給經營帶來了風險，「但好消息是我們現在還活着」。

郭平表示，過去一年華為的主題詞是補洞。不過日前，美國商務部宣布，任何使用美國設備的芯片製造商向華為公司供應芯片，必須先獲得美國許可，意味美國對華為封殺的進一步升級。郭平對此回應稱，華為的業務不可避免要受到巨大影響，但有信心能夠找到解決方案。

郭平坦言相當失望，不能理解美國政府持續打壓華為能給世界帶來什麼，認為進一步撕裂只會對社會及發展帶來嚴重衝擊。

【華為風暴】美升級限制芯片供應 華為會不會死？

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責任編輯：孫民

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